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4 марта, 13:25 • 105572 просмотра

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Главе ОАСК Вовку вручили повестки на допрос в НАБУ

Главе ОАСК Вовку вручили повестки на допрос в НАБУ

Киев  •  УНН

 • 13667 просмотра

КИЕВ. 12 августа. УНН. Главе Окружного административного суда города Киева Павлу Вовку сегодня вручили повестки на допрос в Национальное антикоррупционное бюро Украины. Об этом Вовк сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.

"A теперь сообщаю официально: мне сегодня вручили повестки на 17-18 августа. Я приду на допрос. Мне скрывать нечего, я готов", - написал Вовк.

Так, Вовк отметил, что представители НАБУ пришли в ОАСК для вручения подозрения.

Напомним, глава Окружного административного суда Киева Вовк заявил, что находится в Украине и готов прийти на допрос в порядке, предусмотренном УПК, в Национальный антикоррупционного бюро Украины.

Ранее в УНН сообщалось, что Окружной административный суд города Киева не может передать повестки о вызове в НАБУ восьми судьям, ведь они находятся в отпуске.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск главу Окружного административного суда Киева Павла Вовка и судей ОАСК по делу о возможном захвате власти руководством суда.

Также НАБУ в очередной раз вызвало на допрос главу Окружного административного суда Киева Павла Вовка и судей ОАСК.

Как сообщали ранее в САП, главе Окружного административного суда города Киева Павлу Вовку, его заместителю, пяти судьям ОАСК и главе Государственной судебной администрации Украины сообщено о подозрении.

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