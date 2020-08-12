Голові ОАСК Вовку вручили повістки на допит в НАБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Голові Окружного адміністративного суду міста Києва Павлу Вовку сьогодні вручили повістки на допит до Національного антикорупційного бюро України. Про це Вовк повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"A тепер повідомляю офіційно: мені сьогодні вручили повістки на 17-18 серпня. Я прийду на допит. Мені приховувати нічого, я готовий", - написав Вовк.
Так, Вовк зазначив, що представники НАБУ прийшли в ОАСК для вручення підозри.
Нагадаємо, голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк заявив, що перебуває в Україні та готовий прийти на допит у порядку, передбаченому КПК, до Національного антикорупційного бюро України.
Раніше в УНН повідомлялося, що Окружний адміністративний суд міста Києва не може передати повістки про виклик до НАБУ восьми суддям, адже вони перебувають у відпустці.
Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України оголосило в розшук голову Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка та суддів ОАСК у справі щодо можливого захоплення влади керівництвом суду.
Також НАБУ вкотре викликало на допит голову Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка та суддів ОАСК.
Як повідомляли раніше у САП, голові Окружного адміністративного суду міста Києва Павлу Вовку, його заступнику, п’ятьом суддям ОАСК та голові Державної судової адміністрації України повідомлено про підозру.