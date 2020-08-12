Голова ОАСК Вовк заявив, що в Україні і готовий прийти на допит до НАБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк заявив, що перебуває в Україні та готовий прийти на допит в порядку, передбаченому КПК, до Національного антикорупційного бюро України. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Я перебуваю в Україні, ні від кого не ховаюся, адреса суду, думаю, в НАБУ ще не забули. Я, як законослухняний громадянин, готовий прийти на допит в порядку, передбаченому КПК”, — написав Вовк.
Також Вовк заявив, що йому ще досі не вручили повідомлення про підозру в установленому законом порядку.
“Проте, з незрозумілих причин, я так і не дочекався від цих бравих борців незрозуміло з чим простої процесуальної дії — щоб мені вручили повідомлення про підозру в установленому законом порядку. Як і ті мої колеги, про яких йдеться у них на сайті. А як вчать на юридичному факультеті — немає підозри, немає процесуального статусу. Ні я, ні мої колеги не є підозрюваними у справі, а проведення слідчих дій з нами в такому статусі, як і застосування будь-яких кримінально-процесуальних заходів, очевидно, свідчить про порушення закону з боку НАБУ”, — зазначив Вовк.
Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України оголосило в розшук голову Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка та суддів ОАСК у справі щодо можливого захоплення влади керівництвом суду.
Також НАБУ вкотре викликало на допит голову Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка та суддів ОАСК.
Як повідомляли раніше у САП, голові Окружного адміністративного суду міста Києва Павлу Вовку, його заступнику, п’ятьом суддям ОАСК та голові Державної судової адміністрації України повідомлено про підозру.