НАБУ оголосило в розшук голову ОАСК Вовка
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Національне антикорупційне бюро України оголосило в розшук голову Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка та суддів ОАСК у справі щодо можливого захоплення влади керівництвом суду. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу НАБУ.
"Сімох підозрюваних у спробі захоплення державної влади оголошено у розшук. Йдеться про голову Окружного адміністративного суду м. Києва, заступника голови ОАСК, трьох суддів цього ж суду та двох ексчленів ВККС", - йдеться в повідомленні.
Наголошується, що вдатися до таких дій слідство змушене через систематичне неприбуття цих підозрюваних на виклики детективів НАБУ для допитів (порушення обов’язків, передбачених ст.42 КПК України) та невстановлення їх місцезнаходження.
Крім того, НАБУ звернулося до Генерального прокурора з проєктами клопотань до Вищої ради правосуддя про відсторонення від здійснення правосуддя та застосування до підозрюваних служителів Феміди заходів примусу.
Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України вкотре викликає на допит голову Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка та суддів ОАСК.
Раніше УНН писав, що Окружний адміністративний суд міста Києва не може передати повістки про виклик до НАБУ восьми суддям, адже вони перебувають у відпустці.
Як повідомлялося, голові Окружного адміністративного суду міста Києва Павлу Вовку, його заступнику, п’ятьом суддям ОАСК та голові Державної судової адміністрації України повідомлено про підозру.