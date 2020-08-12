Вовк береться слухати позови офшорів Суркіса в обхід авторизованого розподілу суддів - ПриватБанк
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. ПриватБанк вимагає відсторонити суддю Сергія Вовка від розгляду цивільної справи за позовом офшорних компаній братів Ігоря та Григорія Суркісів про порядок виконання рішення суду від 2017 року про зобов'язання ПриватБанку обслуговувати їх депозити, розміщені в 2012-2014 роках на рахунках кіпрської філії фінустанови. Відповідне повідомлення пресслужби ПриватБанку цитує ряд українських ЗМІ, передає УНН.
Заява банку про відсторонення Вовка має бути розглянута іншим суддею Печерського районного суду Києва, до наступного засідання у справі, призначеного на 14 серпня, кажуть в пресслужбі банку.
"Суддя Вовк С.В., в порушення автоматизованого розподілу справ, і не дивлячись на те, що справу №757/7499/17 розглядає інший суддя, прийняв заяву від 21.07.20 до свого провадження і призначив його до розгляду в судовому засіданні на 14 серпня 2020 року", - повідомили в банку.
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За даними банку, через тиждень після того, як суддя Вовк прийняв заяву першою з компаній-нерезидентів до свого провадження, він, знову минаючи систему автоматизованого розподілу справ, прийняв до розгляду спільну заяву вже інших 5 компаній-нерезидентів, в якій вони просять суд збільшити їх нібито "немайнові" вимоги на 100 млн дол.
"Це є порушенням процесуального законодавства, оскільки, вимагаючи від судді Вовка С.В. зобов'язати держвиконавця списати з рахунків державного ПриватБанку майже 10 млрд грн, заявники намагаються протиправно перетворити немайнову вимогу (про зобов'язання виконання договорів) на майнову - стягнення коштів", - йдеться в повідомленні.
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Нагадаємо, в кінці липня американське ЗМІ повідомило про звіт Kroll, згідно з яким брати Суркіси через афілійовані з ними офшорними компаніями можуть бути причетні до виводу з ПриватБанку 150 млн доларів.
Також нагадаємо, раніше, ПриватБанк надав докази підробки документів у справі офшорів Суркісів.
Зазначалося, що заяви в державну виконавчу службу від імені Sofinam Investments, Lumil Investments, Berlini Commercial, Camerin Investments, Sunnex Investments і Tamplemon Investments були підписані нібито керівництвом компаній, однак, при зіставленні з іншими документами підписів директорів, виникли підозри щодо автентичності таких підписів.