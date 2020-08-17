Ситник розповів про співпрацю з ФБР у справах "Привату"

"Єдине, що я можу розголосити - це те, що у нас давно підписаний меморандум про співпрацю з FBI. Окремі люди дуже хотіли його почитати, навіть цілий позов був з цього приводу в Окружному адміністративному суді Києва, де просили нас показати цей меморандум для якоїсь громадської організації. Але це рішення не вступило в силу", - сказав він.

Ситник додав, що у "справі ПриватБанку" є тривале співробітництво зі США, але на розкриття інформації повноважень у нього немає.

Нагадаємо, що ПриватБанк 12 серпня звернувся до НАБУ із заявою про вчинення суддею Вовком кримінального злочину. У банку стверджують, що визначення судді у справі шести офшорних компаній братів Суркісів здійснювалося з порушенням встановленого порядку.

Мова про Sofinam Investments, Lumil Investments, Berlini Commercial, Camerin Investments, Sunnex Investments і Tamplemon Investments, які за даними іноземних ЗМІ, стали фігурантами розслідування міжнародної компанії Kroll.

Так, американські аудитори встановили, що афільовані із Суркісами офішори через схему кредитів-депозитів могли вивести з "Привату" 150 млн доларів.

У "Слузі народу" вже відреагували на відомості Kroll та заявили про те, що очікують від українських правоохоронців реєстрації відповідного кримінального провадження. У "Слузі народу" розповіли, за яких умов долучаться до вивчення звіту Kroll про Суркісів та ПриватБанк.