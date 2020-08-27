Аудит Kroll, який викрив “схеми” виведення коштів з "Привату", охопив 10 років роботи банку - Рожкова
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Аудит Kroll проведений у "ПриватБанку" за період 10 років. Про це розповіла перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова, передає УНН із посиланням на документальний фільм "Зірвати банк" журналістів "Слідство.Інфо".
"Kroll - коли ми з ними підписували угоду, вони робили аудит за 10 років. Вони прослідковували зв'язки між компаніями, кредитами, коли вони виникали, як вони збільшувалися і таке інше. Було зрозуміло, що на постійній основі відбулося перекредитування", - каже вона.
За даними "Слідство.Інфо", перекредитування допомагає створити шахрайську схему. До прикладу, з'являється якась компанія, свіжо зареєстрована, без доходів і прибутків, з нульовою фінансовою звітністю. Ця компанія бере кредит у банку, який віддавати їй нічим. Через місяць мала б бути "просрочка" за кредитом, але з'являється ще одна компанія, яка отримує знову кредит і надає фінансову допомогу першій компанії. Остання успішно гасить свій кредит, а новий - продовжує "висіти" на другій компанії. Схема повторюється знову і знову, і може тривати роками.
За даними Kroll, схема виводу коштів з банку реалізовувалася через кіпрський філіал ПриватБанку. Щоб приховати схему, колишнє керівництво банку вдавалося до фальсифікування фінзвітності.
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"НБУ не бачив, як гроші залишали країну, бо не вважав острівне відділення закордоном. Тим часом кошти з українського банку ставали частиною схем, які згодом назвуть відмиванням грошей", - йдеться у журналістському розслідуванні.
Загалом, ексвласники ПриватБанку та інші пов'язані із ними особи вивели з фінустанови 5,5 млрд дол., засвідчує звіт Kroll, на який спираються журналісти.
Стверджується також, що виведені через систему пов’язаних компаній та осіб гроші пізніше "осідали", наприклад, у компаніях групи Optima, яка займалась нерухомістю у Сполучених Штатах.
За даними Kroll, йдеться в матеріалі, Геннадій Боголюбов, наприклад, на отримані з ПриватБанку гроші купував нерухомість у Лондоні — від вілли в престижному районі Белгравія до офісного центру преміум-класу неподалік від Букінгемського палацу.
Нагадаємо, раніше у ЗМІ оприлюднили частину аудиторського звіту Kroll, у якому йшлося про схему виведення з ПриватБанку 150 млн доларів через 6 офшорних компаній родини українських олігархів Суркісів.
Цікаво, що йдеться про Sofinam Investments, Lumil Investments, Berlini Commercial, Camerin Investments, Sunnex Investments і Tamplemon Investments, які сьогодні в українських судах ще й намагаються відсудити у держави Україна на користь Суркісів 350 млн дол.