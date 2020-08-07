Офшорні компанії Суркісів збільшили позовні вимоги до держбанку ще на 102 млн доларів

За словами Пожидаєва, позивачі додали до первинних вимог розмір відсотків, "які нібито ПриватБанк винен зазначеним компаніям".

"Таким чином, загальна сума, яку Суркіси намагаються стягнути з ПриватБанку, досягла 350 млн дол.", - йдеться у повідомленні.

Джерела НВ Бізнес стверджують, що не виключена спроба списати ці кошти з коррахунку ПриватБанку в НБУ.

У прес-службі ПриватБанку відзначили, що позивачі змінили свої вимоги, виходячи з розрахунку відсотків у розмірі 13%, в той час, як ставка по депозитах в єврозоні становить близько 2%.

Нагадаємо, учора суд переніс розгляд позову компаній сім'ї Суркісів на 14 серпня.

Як писав УНН, за даними американських ЗМІ, Kroll вирахувала аферу Суркісів з виведення з Привату 150 млн доларів. Вказується, що відбувалося це через 6 офшорних компаній родини олігарха, які сьогодні як раз і позиваються до держбанку.