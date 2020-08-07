Оффшорные компании Суркисов увеличили исковые требования к госбанку еще на 102 млн долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Компании, аффилированные с семьей Григория и Игоря Суркисов увеличили исковые требования к ПриватБанку на 102 млн долл. Об этом рассказал юридический советник ПриватБанка Андрей Пожидаев, передает УНН со ссылкой на НВ Бизнес.
По словам Пожидаева, истцы добавили к первоначальным требованиям размер процентов, "которые якобы ПриватБанк виноват указанным компаниям".
"Таким образом, общая сумма, которую Суркисы пытаются взыскать с ПриватБанка, достигла 350 млн долл.", - говорится в сообщении.
Источники НВ Бизнес утверждают, что не исключена попытка списать эти средства с корсчета ПриватБанка в НБУ.
В пресс-службе ПриватБанка отметили, что истцы изменили свои требования, исходя из расчета процентов в размере 13%, в то время как ставка по депозитам в еврозоне составляет около 2%.
Напомним, вчера суд перенес рассмотрение иска компаний семьи Суркисов на 14 августа.
Как писал УНН, по данным американских СМИ, Kroll вычислила аферу Суркисов по выводу из Привата 150 млн долларов. Указывается, что происходило это через 6 оффшорных компаний семьи олигарха, которые сегодня как раз и подали иск в суд к госбанку.