Аудит Kroll, который разоблачил "схемы" вывода средств из "Привата", охватил 10 лет работы банка - Рожкова

"Kroll - когда мы с ними подписывали соглашение, они делали аудит за 10 лет. Они отслеживали связи между компаниями, кредитами, когда они возникали, как они увеличивались и так далее. Было понятно, что на постоянной основе произошло перекредитование", - говорит она.

По данным "Слидство.Инфо", перекредитование помогает создать мошенническую схему. К примеру, появляется какая-то компания, свежезарегистрированная, без доходов и прибылей, с нулевой финансовой отчетностью. Эта компания берет кредит в банке, который отдавать ей нечем. Через месяц должна быть "просрочка" по кредиту, но появляется еще одна компания, которая получает снова кредит и предоставляет финансовую помощь первой компании. Последняя успешно гасит свой кредит, а новый - продолжает "висеть" на второй компании. Схема повторяется снова и снова, и может длиться годами.

По данным Kroll, схема вывода средств из банка реализовывалась через кипрский филиал ПриватБанка. Чтобы скрыть схему, бывшее руководство банка прибегало к фальсификации финотчетности.

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"НБУ не видел, как деньги покидали страну, потому что не считал островное отделение зарубежьем. Между тем средства из украинского банка становились частью схем, которые впоследствии назовут отмыванием денег", - говорится в журналистском расследовании.

В общем, экс-владельцы ПриватБанка и другие связанные с ними лица вывели из финучреждения 5,5 млрд долл., свидетельствует отчет Kroll, на который опираются журналисты.

Утверждается также, что выведенные через систему связанных компаний и лиц деньги позже "оседали", например, в компаниях группы Optima, которая занималась недвижимостью в Соединенных Штатах.

По данным Kroll, говорится в материале, Геннадий Боголюбов, например, на полученные из ПриватБанка деньги покупал недвижимость в Лондоне - от виллы в престижном районе Белгравия до офисного центра премиум-класса недалеко от Букингемского дворца.

Напомним, ранее в СМИ обнародовали часть аудиторского отчета Kroll, в котором говорилось о схеме вывода из ПриватБанка 150 млн долларов через 6 оффшорных компаний семьи украинских олигархов Суркисов.



Интересно, что речь идет о Sofinam Investments, Lumil Investments, Berlini Commercial, Camerin Investments, Sunnex Investments и Tamplemon Investments, которые сегодня в украинских судах еще и пытаются отсудить у государства Украина в пользу Суркисов 350 млн долл.