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Аудит Kroll, который разоблачил "схемы" вывода средств из "Привата", охватил 10 лет работы банка - Рожкова

Киев • УНН

 • 24792 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. Аудит Kroll проведен в "ПриватБанка" за период 10 лет. Об этом рассказала первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, передает УНН со ссылкой на документальный фильм "Сорвать банк" журналистов "Слидство.Инфо".

Аудит Kroll, который разоблачил "схемы" вывода средств из "Привата", охватил 10 лет работы банка - Рожкова

"Kroll - когда мы с ними подписывали соглашение, они делали аудит за 10 лет. Они отслеживали связи между компаниями, кредитами, когда они возникали, как они увеличивались и так далее. Было понятно, что на постоянной основе произошло перекредитование", - говорит она.

По данным "Слидство.Инфо", перекредитование помогает создать мошенническую схему. К примеру, появляется какая-то компания, свежезарегистрированная, без доходов и прибылей, с нулевой финансовой отчетностью. Эта компания берет кредит в банке, который отдавать ей нечем. Через месяц должна быть "просрочка" по кредиту, но появляется еще одна компания, которая получает снова кредит и предоставляет финансовую помощь первой компании. Последняя успешно гасит свой кредит, а новый - продолжает "висеть" на второй компании. Схема повторяется снова и снова, и может длиться годами.

По данным Kroll, схема вывода средств из банка реализовывалась через кипрский филиал ПриватБанка. Чтобы скрыть схему, бывшее руководство банка прибегало к фальсификации финотчетности.

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"НБУ не видел, как деньги покидали страну, потому что не считал островное отделение зарубежьем. Между тем средства из украинского банка становились частью схем, которые впоследствии назовут отмыванием денег", - говорится в журналистском расследовании.

В общем, экс-владельцы ПриватБанка и другие связанные с ними лица вывели из финучреждения 5,5 млрд долл., свидетельствует отчет Kroll, на который опираются журналисты.

Утверждается также, что выведенные через систему связанных компаний и лиц деньги позже "оседали", например, в компаниях группы Optima, которая занималась недвижимостью в Соединенных Штатах.

По данным Kroll, говорится в материале, Геннадий Боголюбов, например, на полученные из ПриватБанка деньги покупал недвижимость в Лондоне - от виллы в престижном районе Белгравия до офисного центра премиум-класса недалеко от Букингемского дворца.

Напомним, ранее в СМИ обнародовали часть аудиторского отчета Kroll, в котором говорилось о схеме вывода из ПриватБанка 150 млн долларов через 6 оффшорных компаний семьи украинских олигархов Суркисов.

Интересно, что речь идет о Sofinam Investments, Lumil Investments, Berlini Commercial, Camerin Investments, Sunnex Investments и Tamplemon Investments, которые сегодня в украинских судах еще и пытаются отсудить у государства Украина в пользу Суркисов 350 млн долл.

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