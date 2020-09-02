"Змова" з суддями і зростаючі вимоги до України: як просувається справа "Суркісів-Привата"

Тож, колишні власники ПриватБанку отримали нову судову справу. Цього разу - в США.

Міністерство юстиції США 6 серпня подало два позови до окружного суду Південної Флориди у зв'язку з придбанням ексакціонерами банку нерухомості в Луїсвіллі (штат Кентуккі) і Далласі (штат Техас).

При цьому, як заявив заступник голови наглядової ради ПриватБанку Артем Шевальов, ці позови можуть обмежити доступ колишніх акціонерів до фінансових послуг і можуть стати причиною закриття їх банківських рахунків.

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Одночасно з "американськими подіями", судова епопея по "Привату" все ще триває в Україні.

Так, Печерський райсуд Києва досі розглядає справу за позовом шести офшорних компаній братів Суркісів, поданим 28 квітня 2020 року.

Зовсім недавно офшори збільшили суму своїх вимог і вже хочуть, щоб держава компенсувала Суркісам 350 млн. дол. Мова про відсотки на депозити, що розміщувалися в кіпрській філії банку до застосування процедури bail-in.

Варто відзначити, що природа походження коштів на рахунках офшорних компаній Суркісів викликала багато питань у американської компанії Kroll, яка проводила розслідування так званих "схем Привату". Факт проведення такого розслідування офіційно підтвердили в НБУ. А частини його звітів напередодні були опубліковано в англомовній пресі

Згідно з цими звітами, через офшори Суркіси з банку могли вивести щонайменше 150 млн дол.

Незважаючи на те, що звіт Kroll вже офіційно коментували в НБУ, підтверджуючи його справжність, представники Суркісів в ЗМІ досі намагаються вказати на його нібито неправдивість.

Втім, сам документ вже зацікавив народних депутатів, і ті заявили про намір створити парламентську ТСК, щоб розслідувати схеми виведення коштів з ПриватБанку, оприлюднивши всі обставини їх реалізації.

Тим часом, як нагадують "Деньги", прес-служба "Привату" недавно зробила заяву про те, що документи від імені офшорів Суркісів були підроблені. Мова про несправжні підписи на заявах компаній, за якими відкривалися виконавчі провадження.

Те, що підписи від імені директорів компаній зроблені іншою особою, підтвердили банку в спеціалізованій установі з проведення почеркознавчої експертизи підписів, підкреслювали в ПриватБанку.

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Крім того, фінустанова також заявила про те, що Суркіси можуть "маніпулювати" з суддями у "справі Привату". Так, за даними юристів фінустанови, суддя Сергій Вовк приймає до провадження позови офшорів Суркісів в обхід авторизованого розподілу суддів.

ПриватБанк з цього приводу вже звернувся із заявою в НАБУ.

Міністр юстиції Денис Малюська, в свою чергу, прямо заявив про те, що офшорні компанії Суркісів знаходяться "в змові з суддями".

"Тихенький договірняк на мільярди гривень. У головних ролях: судді, олігархи і "активісти". І ризик перетворення України в арену боїв без правил", - зазначив міністр, коментуючи засідання Печерського районного суду за позовом шести офшорів до ПриватБанку і Мінфіну.

Як повідомляв УНН, "ПриватБанк" вимагає перегляду попередніх судових рішень за якими з нього на користь Суркісів було стягнуто майже 407 млн грн (у 2018 році).

Підставою для подачі відповідних заяв стало встановлення "ПриватБанком" обставини, що в Лондонському суді Суркіси підтвердили свою спільну власність з колишнім акціонером банку в медіагрупі "1 + 1".