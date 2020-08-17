Малюська заявил о “договорняке” с судьями в деле “оффшоров Суркисов”: соцсети обвинили и самого министра

“Тихенький договорняк на миллиарды гривень. В главных ролях: судьи, олигархи и "активисты“. И риск превращения Украины в арену боев без правил”, — отметил Малюська, комментируя заседание Печерского районного суда по иску шести британских компаний к ПриватБанку и Минфину.

Комментируя суть спора, министр напомнил, что истцы требуют обязать ПриватБанк продолжать обслуживать их депозиты. ПриватБанк отрицает, поскольку депозитов не существует, они были конвертированы в акции банка во время процедуры неплатежеспособности.

В то же время суд вынес решение об обеспечении иска, и Приват обязали обслуживать депозиты. Однако Приват решение об обеспечении не исполнил, поскольку, как подчеркнул Малюська, депозитов не существует.

При этом, по словам министра, в процессе были задействованы практически все возможные судебные манипуляции: формальный ответчик-физическое лицо (чтобы изменить подведомственность дела); манипуляция с судебным сбором (иск не о взыскании средств, а об обслуживании депозитов); манипуляция с выбором судьи (идентичные заявления подавались одно за другим, пока система не расписала дело на определенного судью); манипуляция со способом обеспечения (обеспечение было практически идентичным исковым требованиям).

“Сейчас суд рассматривает вопрос законности и обоснованности последней и наиболее наглой манипуляции: истцы просят установить Порядок исполнения постановления об обеспечении, которым взыскать тело депозитов и начисленные проценты в пользу истцов. Т.е., в качестве обеспечения суд просят взыскать несколько миллиардов с ПриватБанка в пользу шести британских компаний, основанных оффшорами с BVI”, — добавил министр.

По его словам, такая позиция выходит за рамки того, что можно делать для обеспечения иска (ст.150 ГПК).

“Она, к тому же, не облегчает, а наоборот, делает невозможным дальнейшее исполнение решения суда. Ведь если средства взыскать с ПриватБанка, то банк, в случае удовлетворения иска, никогда не сможет обслуживать их как депозиты. Напоминаю — исковые требования заявлены не как взыскание средств, а как обязательство обслуживать депозиты”, — отметил Малюська.

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Впрочем высказывание министра вызвали неоднозначную реакцию пользователей соцсети Facebook, которые намекнули и на причастность самого Малюськи к возможным “договорнякам” в деле оффшоров Суркиса.

В частности ему припомнили то, как Минюст стал обращаться в суды за разъяснением постановлений, принятых в пользу оффшоров семьи Суркисов, в то время, как ПриватБанк был не в курсе происходящего.

“Добро пожаловать в мир валютных заемщиков — только тут Вы лично находитесь в другой позиции, по моему мнению: а именно в сговоре с банками и другими заинтересованными особами”, — пишет пользователь соцсети Елена Ямпольская.

“Я напоминаю, что Минюст защищал Сурков и действующих исполнителей в пользу Сурков. Все твои посты поскринены, так что съехать не выйдет”, — пишет пользователь соцсети Антон Швец.

Также, украинцы задались вопросом, почему министр посещал заседание суда, раз министерство не влияет на ход дела. Такой вопрос министру задал пользователь соцсети Alex Noinets, однако министр его проигнорировал.

Напомним, 15 июня Большая палата ВС прекратила производство по “делу Суркисов”. В рамках дела Суркисы пытались доказать, что не являются связанными лицами с бывшими владельцами ПриватБанка.

Также напомним, судья Печерского райсуда Киева Вячеслав Пидпалый 25 февраля 2020 года, решая вопрос о разъяснении постановления (от 2017 года) об обеспечении иска компаний CAMERIN INVESTMENTS LLP, SUNNEX INVESTMENTS LLP, TAMPLEMON INVESTMENTS LLP, BERLINI COMMERCIAL LLP, LUMIL INVESTMENTS LLP, SOFINAM INVESTMENTS LLP (оффшоры Суркисов), фактически принял решение, которым обязал ПриватБанк выплачивать этим компаниям средства в объеме 259 млн долларов (около 7 млрд грн).

Судья рассматривал вопрос по заявлению государственного исполнителя Минюста. Далее госисполнитель подал апелляцию на это решение в КАС. Сделано это было практически тайно, потому как ПриватБанк не был вовлечен в процесс и буквально требовал допустить его юристов к заседаниям.

На этом фоне между ПриватБанком и министром юстиции Денисом Малюськой вспыхнул публичный конфликт.

Финучреждение объясняло, что в состоянии самостоятельно требовать разъяснения постановления Пидпалого от 2017 года и аргументировать свою позицию в судах, а вот “самоуправство” Минюста грозит проигрышем.

Малюська, в свою очередь, заявил, что не будет “слушать советов и указаний юристов ПриватБанка”, ведь его ведомство “все решения принимает самостоятельно” и действует в интересах государства.

Закончилась тогда “самостоятельность” Минюста ещё одним определением КАС в пользу оффошоров семьи Суркисов.