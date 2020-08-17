Малюська заявив про "договірняк" з суддями у справі "офшорів Суркісів": соцмережі звинуватили і самого міністра

"Тихенький договірняк на мільярди гривень. У головних ролях: судді, олігархи і "активісти". І ризик перетворення України в арену боїв без правил", - зазначив Малюська, коментуючи засідання Печерського районного суду за позовом шести британських компаній до ПриватБанку і Мінфіну.

Коментуючи суть спору, міністр нагадав, що позивачі вимагають зобов'язати ПриватБанк продовжувати обслуговувати їх депозити. ПриватБанк заперечує, оскільки депозитів не існує, вони були конвертовані в акції банку під час процедури неплатоспроможності.

У той же час суд виніс ухвалу про забезпечення позову, і Приват зобов'язали обслуговувати депозити. Однак Приват рішення про забезпечення не виконав, оскільки, як підкреслив Малюська, депозитів не існує.

При цьому, за словами міністра, в процесі були задіяні практично всі можливі судові маніпуляції: формальний відповідач-фізична особа (щоб змінити підвідомчість справи); маніпуляція з судовим збором (позов не про стягнення коштів, а про обслуговування депозитів); маніпуляція з вибором судді (ідентичні заяви подавалися одна за іншою, поки система не розписала справу на певного суддю); маніпуляція зі способом забезпечення (забезпечення було практично ідентичним позовним вимогам).

"Зараз суд розглядає питання законності та обгрунтованості останньої і найбільш нахабної маніпуляції: позивачі просять встановити Порядок виконання постанови про забезпечення, яким стягнути тіло депозитів і нараховані відсотки на користь позивачів. Тобто, як забезпечення суд просять стягнути кілька мільярдів з ПриватБанку на користь шести британських компаній, заснованих офшорами з BVI", - додав міністр.

За його словами, така позиція виходить за рамки того, що можна робити для забезпечення позову (ст.150 ЦПК).

"Вона, до того ж, не полегшує, а навпаки, робить неможливим подальше виконання рішення суду. Адже якщо кошти стягнути з ПриватБанку, то банк, в разі задоволення позову, ніколи не зможе обслуговувати їх як депозити. Нагадую - позовні вимоги заявлені не як стягнення коштів, а як зобов'язання обслуговувати депозити", - зазначив Малюська.

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Утім висловлювання міністра викликали неоднозначну реакцію користувачів соцмережі Facebook, які натякнули і на причетність самого Малюськи до можливих "договірняків" у справі офшорів Суркіса.

Зокрема йому пригадали те, як Мін'юст став звертатися в суди за роз'ясненням постанов, ухвалених на користь офшорів сім'ї Суркісів, в той час, як ПриватБанк був не в курсі того, що відбувається.

"Ласкаво просимо в світ валютних позичальників - тільки тут Ви особисто перебуваєте в іншій позиції, на мою думку: а саме в змові з банками та іншими зацікавленими особами", - пише користувач соцмережі Олена Ямпільська.

"Я нагадую, що Мін'юст захищав Сурків і діючих виконавців на користь Сурків. Всі твої пости поскрінені, так що з'їхати не вийде", - пише користувач соцмережі Антон Швець.

Також, українці поставили запитання, чому міністр відвідував засідання суду, коли міністерство не впливає на хід справи. Таке питання міністру задав користувач соцмережі Alex Noinets, проте міністр його проігнорував.

Нагадаємо, 15 червня Велика палата ВС припинила провадження у "справі Суркісів". У межах справи Суркіси намагалися довести, що не є пов'язаними особами з колишніми власниками ПриватБанку.

Також нагадаємо, суддя Печерського райсуду Києва В'ячеслав Підпалий 25 лютого 2020 року, вирішуючи питання про роз'яснення постанови (від 2017 року) про забезпечення позову компаній CAMERIN INVESTMENTS LLP, SUNNEX INVESTMENTS LLP, TAMPLEMON INVESTMENTS LLP, BERLINI COMMERCIAL LLP, LUMIL INVESTMENTS LLP, SOFINAM INVESTMENTS LLP (офшори Суркісів), фактично прийняв рішення, яким зобов'язав ПриватБанк виплачувати цим компаніям кошти обсягом 259 млн доларів (близько 7 млрд грн).

Суддя розглядав питання за заявою державного виконавця Мін'юсту. Далі держвиконавець подав апеляцію на це рішення в КАС. Зроблено це було практично таємно, адже ПриватБанк не був залучений в процес і буквально вимагав допустити його юристів до засідань.

На цьому тлі між ПриватБанком і міністром юстиції Денисом Малюською спалахнув публічний конфлікт.

Фінустанова пояснювала, що в змозі самостійно вимагати роз'яснення постанови Підпалого від 2017 року і аргументувати свою позицію в судах, а ось "самоуправство" Мін'юсту загрожує програшем.

Малюська, своєю чергою, заявив, що не буде "слухати порад і вказівок юристів ПриватБанку", адже його відомство "всі рішення приймає самостійно" і діє в інтересах держави.

Закінчилася тоді "самостійність" Мін'юсту ще одним визначенням КАС на користь оффошоров сім'ї Суркісів.