Малюсці пропонують піти у відставку, якщо його дії у справі "Приватбанку" призведуть до виплати Суркісам 250 млн доларів

Так, у Малюськи дописувачі Facebook цікавляться, чи готовий він особисто нести відповідальність у разі програшу в суді, а також чи готовий буде піти у відставку, якщо державний Приватбанк після “самостійних скарг Мін’юсту” буде змушений виплатити на користь офшорів братів Суркісів понад 250 млн дол.

“Пане Денисе, я вірно розумію, що ви берете відповідальність за рішення цього суду на себе? І готові піти з посади міністра якщо виявиться, що ваші дії не завадили повернути Суркісам гроші?”, — пише Іван Мамонов.

“Скажіть, будь-ласка, яку саме відповідальність ви несете? І справа не тільки в тому, що клоунські міністри в принципі не можуть нести ніякої відповідальності. Справа в тому, що я ще не бачив покараних міністрів. Тож назвіть міру своєї відповідальності, крім пустих слів. Хоча зрозуміло, що ви відповідаєте не перед народом України, а перед Коломойським і Суркісом”, — обурюється Володимир Гаган.

Деякі з дописувачів відверто звинувачують Малюську у грі на стороні олігархів Суркісів. А решта вимагають проінформувати про те, чим все ж таки завершилося засідання Апеляційного суду м. Києва.

Про його закінчення, як інформують активісти, котрі пікетували сьогодні суд, канцелярія їм повідомили ще декілька годин тому.

Сам Малюська коментувати підсумки судового розгляду УНН відмовився.

“Я по телефону коментарів не даю”, — сказав він.

Нагадаємо, учора на сьогодні було анонсоване засідання Київського апеляційного суду (вул. Солом’янська 2а) з розгляду апеляційної скарги державного виконавця на ухвалу судді Печерського районного суду щодо, фактично, стягнення з Приватбанку більше 250 млн дол. на користь офшорних компаній пов’язаних з родиною Суркісів.

Приватбанк повідомив, що його юристів на засідання не запросили. Згодом, з'явилася інформація про нібито перенесення вказаного засідання на іншу дату, яку саме — не уточнювалося.

Однак, сьогодні об 11:30 КАС провів засідання з розгляду апеляційної скарги Мін’юсту.