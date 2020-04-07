Юристів ПриватБанку не покликали на суд з офшорними компаніями Суркісів
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Завтра, 8 квітня, об 11:30 у Київському апеляційному суді (вул. Солом'янська 2а) відбудеться засідання з розгляду апеляційної скарги державного виконавця на ухвалу судді Печерського районного суду щодо, фактично, стягнення з Приватбанку більше 250 млн дол. на користь офшорних компаній пов'язаних з родиною Суркісів, передає УНН з посиланням на "Дзеркало тижня".
У ПриватБанку повідомили, що юристи банку не отримали повістки прибути на суд та не матимуть фізичного доступу до приміщень суду.
З огляду на це, ПриватБанк звернувся з клопотанням про участь у судовому засіданні у режимі відеоконференції поза межами приміщення суду.
У разі відмови суду задовольнити відповідне клопотання, "інтереси держави та державного ПриватБанку у засіданні фактично будуть захищати органи юстиції", уточнює видання.
Нагадаємо, що Велика палата Верховного суду України відклала розгляд справи Суркісів проти націоналізованого Приватбанку на невизначений термін.
Також нагадаємо, Ігор Суркіс та шість афільованих з ним офшорних компаній подали позов проти Валерії Гонтарєвої і Петра Порошенка в Високий лондонський суд. Усі ці компанії є фігурантами кримінального провадження ГПУ.