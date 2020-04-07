Юристов ПриватБанка не позвали на суд с оффшорными компаниями Суркисов

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Завтра, 8 апреля, в 11:30 в Киевском апелляционном суде (ул. Соломенская, 2а) состоится заседание по рассмотрению апелляционной жалобы государственного исполнителя на постановление судьи Печерского районного суда по фактически взыскании с ПриватБанка больше 250 млн долл. в пользу оффшорных компаний связанных с семьей Суркисов, передает УНН со ссылкой на "Зеркало недели".