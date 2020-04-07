Юристов ПриватБанка не позвали на суд с оффшорными компаниями Суркисов
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Завтра, 8 апреля, в 11:30 в Киевском апелляционном суде (ул. Соломенская, 2а) состоится заседание по рассмотрению апелляционной жалобы государственного исполнителя на постановление судьи Печерского районного суда по фактически взыскании с ПриватБанка больше 250 млн долл. в пользу оффшорных компаний связанных с семьей Суркисов, передает УНН со ссылкой на "Зеркало недели".
В ПриватБанке сообщили, что юристы банка не получили повестки прибыть на суд и не имеют физического доступа в помещение суда.
Учитывая это, ПриватБанк обратился с ходатайством об участии в судебном заседании в режиме видеоконференции вне здания суда.
В случае отказа суда удовлетворить соответствующее ходатайство, "интересы государства и государственного ПриватБанка в заседании фактически будут защищать органы юстиции", уточняет издание.
Напомним, что Большая палата Верховного суда Украины отложила рассмотрение дела Суркисов против национализированного ПриватБанка на неопределенный срок.
Также напомним, Игорь Суркис и шесть аффилированных с ним оффшорных компаний подали иск против Валерии Гонтаревой и Петра Порошенко в Высокий лондонский суд. Все эти компании являются фигурантами уголовного производства ГПУ.