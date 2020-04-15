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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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В деле "Привата" столичные судьи присудили оффшорам Суркиса 7 млрд грн: Минюст проиграл

В деле "Привата" столичные судьи присудили оффшорам Суркиса 7 млрд грн: Минюст проиграл

Киев  •  УНН

 • 14241 просмотра

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Киевский апелляционный суд завершил рассмотрение апелляционной жалобы государственного исполнителя (Минюст) на постановление судьи Печерского районного суда (от 2017 года) по вопросу взыскания с государственного ПриватБанка больше 250 млн долл. в пользу оффшорных компаний, связанных с Суркисами, передает УНН.

Тройка судей в составе Василия Олейника, Светланы Куликовой и Оксаны Желепы оставили решение Печерского райсуда в силе. Последнее обязывает "Приват" выплатить оффшорам семьи украинских олигархов порядка 7 млрд грн.

Напомним, что судья Печерского райсуда Киева Пидпалый 25 февраля 2020 года, решая вопрос о разъяснении постановления (от 2017 года) об обеспечении иска компаний CAMERIN INVESTMENTS LLP, SUNNEX INVESTMENTS LLP, TAMPLEMON INVESTMENTS LLP, BERLINI COMMERCIAL LLP, LUMIL INVESTMENTS LLP, SOFINAM INVESTMENTS LLP (оффшоры Суркисов), фактически принял решение, которым обязал ПриватБанк выплачивать этим компаниям средства в размере 259 млн долл. (около 7 млрд грн).

Судья рассматривал вопрос по заявлению государственного исполнителя Минюста.

Далее, госисполнитель подал апелляцию на это решение в КАС. Сделано это было практически тайно, потому как ПриватБанк не был привлечен к процессу и буквально требовал допустить его юристов к заседаниям. 

На этом фоне между ПриватБанком и министром юстиции Денисом Малюськой вспыхнул публичный конфликт.

Финучреждение поясняло, что в состоянии самостоятельно требовать разъяснения постановления Пидпалого от 2017 года и аргументировать свою позицию в судах. А вот самоуправство Минюста чревато проигрышем

Малюська, в свою очередь, заявил, что не будет слушать советов и указаний юристов ПриватБанка, потому как его ведомство все решения принимает самостоятельно и действует в интересах государства. 

Общественность действия Малюськи восприняла критически. Министра обвиняли в получении взяток от Суркисов, а в социальных сетях от него потребовали подать в отставку, если апелляция Минюста будет проиграна.

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