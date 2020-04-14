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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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Судьи сегодня будут определяться с судьбой 7 млрд грн в деле Привата: отдать оффшорам Суркиса либо оставить в Украине

Судьи сегодня будут определяться с судьбой 7 млрд грн в деле Привата: отдать оффшорам Суркиса либо оставить в Украине

Киев  •  УНН

 • 16587 просмотра

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Сегодня, 15 апреля, в 11.30 в Киевском апелляционном суде состоится третье заседание по рассмотрению апелляционной жалобы государственного исполнителя (Минюст) на постановление судьи Печерского районного суда (от 2017 года) по вопросу взыскания с государственного ПриватБанка больше 250 млн долл. (около 7 млрд грн) в пользу оффшорных компаний, связанных с семьей Суркисов, передает УНН.

Заседания суда по аналогичному поводу проходили уже 8 и 13 апреля. Представителей ПриватБанка и Минфина к процессу не допустили.

На крайнем заседании суд принял решение привлечь КМУ третьей стороной к спору, однако, без права заявлять самостоятельные требования.

Слушает дело тройка судей в составе Василия Олейника, Светланы Куликовой и Оксаны Желепы.

Напомним, ранее юристы ПриватБанка высказали свое недоразумение по поводу действий Минюста, а именно подачи жалобы госисполнителем на постановление судьи Печерского районного суда от 2017 года. Мало того, что сделано это было без надобности, так и еще и в тайне от самого банка.

Также банку показалось странным, что жалоба Минюста на определение суда трехлетней давности была подана синхронно с жалобой одного из оффшоров Суркисов.

"...банк обращается к исполнителю с заявлением, в котором подробно объясняет всю ситуацию. Это и есть то заявление, которое опубликовал господин министр (Малюська - ред.). Банк уже все выполнил в 2016 году. Что нам еще сделать? Государственный исполнитель принимает эту позицию и заходит с ней в Печерский районный суд за разъяснением. Важно отметить, что не только исполнитель зашел с заявлением о разъяснении, но и одна из офшорных компаний", – пояснил юридический советник ПриватБанка Андрей Пожидаев в интервью "Новому времени".

В Привате считают, что такая "самостоятельность" ведомства Малюськи чревата тем, что государство может лишиться 7 млрд грн в пользу оффшоров семьи Суркисов.

Самого Малюську, тем временем, уже призвали уйти в отставку, если жалоба Минюста будет проиграна.

Малюська, напротив, утверждает, что действует в интересах государства и заявил, что его министерство "принимает самостоятельные решения, как вести себя в деле, а не руководствуется советами/указаниями юристов Привата". 

Позиция оффшоров Суркиса по этому спору также была озвучена в прессе. Они считают, что имеют право на более, чем 250 млн долларов, которые в рамках процедуры bail-in из депозитов превратились в капитал национализированного банка. Хотя, сама процедура bail-in пока не была признана незаконной ни одном судом Украины или Кипра.

Как писал УНН, Верховный суд определился с датой следующего заседания по делу Суркисов и "Приватбанка". И состоится оно 27 апреля.

Нардеп от ОПЗЖ Григорий Суркис пытается "дожать" президента УАФ Андрея Павелка. Такие откровения политик озвучил в разговоре с журналисткой 1+1 Ярославой Кобой, о чем та сообщила в Facebook

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