Судді сьогодні будуть визначатися з долею 7 млрд грн у справі Привату: віддати офшорам Суркіса або залишити в Україні

Засідання суду з аналогічного приводу проходили вже 8 і 13 квітня. Представників ПриватБанку і Мінфіну до процесу не допустили.

На крайньому засіданні суд ухвалив рішення залучити КМУ третьою стороною до суперечки, однак, без права заявляти самостійні вимоги.

Слухає справу трійка суддів у складі Василя Олійника, Світлани Куликової і Оксани Желепи.

Нагадаємо, раніше юристи ПриватБанку висловили своє нерозуміння з приводу дій Мін'юсту, а саме подачі скарги держвиконавцем на постанову судді Печерського районного суду від 2017 року. Мало того, що зроблено це було без потреби, так і ще й в таємниці від самого банку.

Також банку здалося дивним, що скарга Мін'юсту на ухвалу суду трирічної давності була подана синхронно зі скаргою одного з офшорів Суркісів.

"... банк звертається до виконавця з заявою, в якому докладно пояснює всю ситуацію. Це і є та заява, яку опублікував пан міністр (Малюська - ред.). Банк вже все виконав в 2016 році. Що нам ще зробити? Державний виконавець приймає цю позицію і заходить з нею до Печерського районного суду за роз'ясненням. Важливо відзначити, що не тільки виконавець зайшов із заявою про роз'яснення, а й одна з офшорних компаній", - пояснив юридичний радник ПриватБанку Андрій Пожидаєв в інтерв'ю "Новому времени".

У Приваті вважають, що така "самостійність" відомства Малюськи загрожує тим, що держава може втратити 7 млрд грн на користь офшорів сім'ї Суркісів.

Самого Малюську, тим часом, вже закликали піти у відставку, якщо скарга Мін'юсту буде програна.

Малюська, навпаки, стверджує, що діє в інтересах держави і заявив, що його міністерство "приймає самостійні рішення, як вести себе в справі, а не керується порадами/вказівками юристів Привату".

Позиція офшорів Суркіса щодо цього спору також була озвучена в пресі. Вони вважають, що мають право на більш, ніж 250 млн доларів, які в рамках процедури bail-in з депозитів перетворилися в капітал націоналізованого банку. Хоча, сама процедура bail-in поки не була визнана незаконною жодному судом України або Кіпру.

Як писав УНН, Верховний суд визначився з датою наступного засідання у справі Суркісів і "Приватбанку". І відбудеться воно 27 квітня.

Нардеп від ОПЗЖ Григорій Суркіс намагається "дотиснути" президента УАФ Андрія Павелка. Такі одкровення політик озвучив в розмові з журналісткою 1+1 Ярославою Кобою, про що та повідомила в Facebook.