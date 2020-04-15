У справі "Привату" столичні судді присудили офшорам Суркіса 7 млрд грн: Мін'юст програв
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Київський апеляційний суд завершив розгляд апеляційної скарги державного виконавця (Мін'юст) на постанову судді Печерського районного суду (від 2017 року) з питання стягнення з державного ПриватБанку понад 250 млн дол. на користь офшорних компаній, пов'язаних з Суркісами, передає УНН.
Трійка суддів у складі Василя Олійника, Світлани Куликової і Оксани Желепи залишили рішення Печерського райсуду в силі. Останнє зобов'язує "Приват" виплатити офшорам сім'ї українських олігархів близько 7 млрд грн.
Нагадаємо, що суддя Печерського райсуду Києва Підпалий 25 лютого 2020 року, вирішуючи питання про роз'яснення постанови (від 2017 року) про забезпечення позову компаній CAMERIN INVESTMENTS LLP, SUNNEX INVESTMENTS LLP, TAMPLEMON INVESTMENTS LLP, BERLINI COMMERCIAL LLP, LUMIL INVESTMENTS LLP, SOFINAM INVESTMENTS LLP (офшори Суркісів), фактично ухвалив рішення, яким зобов'язав ПриватБанк виплачувати цим компаніям кошти обсягом 259 млн дол. (близько 7 млрд грн).
Суддя розглядав питання за заявою державного виконавця Мін'юсту.
Далі, держвиконавець подав апеляцію на це рішення у КАС. Зроблено це було практично таємно, тому як ПриватБанк не був залучений до процесу і буквально вимагав допустити його юристів до засідань.
На цьому тлі між ПриватБанком і міністром юстиції Денисом Малюською спалахнув публічний конфлікт.
Фінустанова пояснювала, що в змозі самостійно вимагати роз'яснення постанови Підпалого від 2017 року і аргументувати свою позицію в судах. А ось самоуправство Мін'юсту загрожує програшем.
Малюська, своєю чергою, заявив, що не слухатиме порад і вказівок юристів ПриватБанку, адже його відомство всі рішення ухвалює самостійно і діє в інтересах держави.
Громадськість дії Малюськи сприйняла критично. Міністра звинувачували в отриманні хабарів від Суркісів, а в соціальних мережах від нього зажадали подати у відставку, якщо апеляція Мін'юсту буде програна.