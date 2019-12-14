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Из сгоревшего колледжа в Одессе уже вывезли почти 3000 кубометров конструкций

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 декабря. УНН. По состоянию на 23:00 13 декабря продолжаются мероприятия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, связанной с пожаром в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Проводятся работы по расчистке здания (сектор D). Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Всего с начала разборки завала вывезено около 2 тыс. 948 куб строительных конструкций.

К работам привлечены 184 человек и 30 единиц техники, из них от ГСЧС 69 человек в/с и 9 ед. техники. Работы по расчистке завалов продолжаются.

В результате пожара погибли 16 человек, пострадали 30 человек (в больницах остается 9 человек).

Возобновлено газоснабжение в жилом доме по улице Троицкой, 23. Жители временно отселенных квартир вернулись в свои дома.

Напомним, по данным ГСЧС, 4 декабря в 10:12 в Одессе на 3-м этаже 6-этажного здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник пожар. В 14:18 пожар был локализован на площади 4 тыс. кв. м. Подразделениями ГСЧС спасены и эвакуированы 40 человек. По состоянию на утро 5 декабря наблюдалось обрушение сгоревших строительных конструкций внутри здания.

Известно о 16 погибших. Первой из подтвержденных погибших является студентка, тело второго погибшего человека нашли под завалами 5 декабря. Тела еще двух людей под завалами нашли 6 декабря. 7 декабря нашли еще три тела. Также один человек - спасатель - умер в больнице. 8 декабря было найдено еще два тела погибших под завалами. 9 декабря во время разбора завалов обнаружено еще два тела. 11 декабря под завалами обнаружили тела еще четырех человек.

В ГСЧС назвали вероятную причину пожара в колледже в Одессе. Открыто уголовное производство. У полиции есть три версии причин инцидента. В деле уже есть первые подозреваемые, одну из них отправили под домашний арест.

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