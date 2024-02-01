Жители Одесской области передали на нужды Сил обороны более тысячи дронов
Киев • УНН
Более 1000 беспилотников, приобретенных на средства налогоплательщиков Одесщины, переданы Вооруженным силам для поддержки войск в Херсонской и Запорожской областях.
В Одесской области за счет налогоплательщиков закуплено и передано на нужды Сил обороны более тысячи дронов. Об этом в своем tg-канале написал глава Одесской ОГА Олег Кипер, передает УНН.
"Более тысячи дронов от жителей Одесской области для Сил обороны. Эти крохи, приобретенные за средства налогоплательщиков, уже полетели на подмогу нашим Нацгвардейцам на Херсонское и Запорожское направления боевых действий. Спасибо всем, кто исправно платит налоги, вы - опора нашей армии", - написал Кипер.
Жители Одесской области передали на нужды Сил обороны более тысячи дронов
Более 1000 беспилотников, приобретенных на средства налогоплательщиков Одесщины, переданы Вооруженным силам для поддержки войск в Херсонской и Запорожской областях.
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