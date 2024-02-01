Жителі Одещини передали на потреби Сил оборони понад тисячу дронів

На Одещині коштом платників податків закуплено і передано на потреби Сил оборони понад тисячу дронів. Про це у своєму tg-каналі написав очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.

"Більше тисячі дронів від жителів Одещини для Сил оборони. Ці крихітки, придбані за кошти платників податків, вже полетіли на підмогу нашим Нацгвардійцям на Херсонський і Запорізький напрямки бойових дій. Дякую всім, хто справно сплачує податки, ви - опора нашої армії", - написав Кіпер.