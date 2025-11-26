Женщина ножом убила мужа на Киевщине из-за его пророссийских взглядов – прокуратура

Бучанская окружная прокуратура сообщила о подозрении 54-летней жительнице Ирпеня, которую задержали по факту умышленного убийства своего мужа якобы за его пророссийские взгляды. Об этом говорится в сообщении областной прокуратуры, пишет УНН.

По информации следствия, событие произошло в квартире супругов во время бытового конфликта, который сопровождался взаимными оскорблениями и агрессией. По словам подозреваемой, ссора вспыхнула из-за якобы пророссийских взглядов мужа и его связей с родственниками из страны-агрессора.

Женщина также утверждает, что муж неоднократно угрожал выгнать ее из дома и применял физическое насилие – в частности скручивал ей руки