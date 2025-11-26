Женщина ножом убила мужа на Киевщине из-за его пророссийских взглядов – прокуратура
Киев • УНН
54-летняя жительница Ирпеня подозревается в убийстве своего 70-летнего мужа из-за его пророссийских взглядов и домашнего насилия. Женщина нанесла ему смертельные ножевые ранения в грудь во время ссоры.
Бучанская окружная прокуратура сообщила о подозрении 54-летней жительнице Ирпеня, которую задержали по факту умышленного убийства своего мужа якобы за его пророссийские взгляды. Об этом говорится в сообщении областной прокуратуры, пишет УНН.
Подробности
По информации следствия, событие произошло в квартире супругов во время бытового конфликта, который сопровождался взаимными оскорблениями и агрессией. По словам подозреваемой, ссора вспыхнула из-за якобы пророссийских взглядов мужа и его связей с родственниками из страны-агрессора.
Женщина также утверждает, что муж неоднократно угрожал выгнать ее из дома и применял физическое насилие – в частности скручивал ей руки
Во время приготовления пищи конфликт снова обострился. В эмоциональном споре женщина взяла кухонный нож и нанесла мужу удары в грудную клетку. От полученного ранения 70-летний потерпевший скончался до приезда медиков. Именно подозреваемая вызвала полицию и скорую.
После задержания ей вручено сообщение о подозрении, а суд избрал меру пресечения – содержание под стражей. Досудебное расследование продолжается, прокуратура проверяет все обстоятельства конфликта и достоверность показаний женщины относительно возможного домашнего насилия и мотивов преступления.
