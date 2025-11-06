Жестоко убил 10-летнюю падчерицу: на Закарпатье мужчина получил пожизненное лишение свободы

ukenru
Эксклюзив
14:11 • 16771 просмотра
В Раде предложили создать "реестр дропов": в чем заключается основная идея законопроекта и когда его рассмотрит комитет
12:47 • 23927 просмотра
Атака рф обесточила восемь шахт на Днепропетровщине, более 2500 горняков оказались под землей - Минэнерго
12:10 • 19244 просмотра
Украину накроет антициклон 7 ноября: синоптик прогнозирует сухую и теплую погоду
11:26 • 19877 просмотра
Зеленский подписал новые санкции против рф и анонсировал очередные решения СНБО: чего касается
Эксклюзив
6 ноября, 08:00 • 43427 просмотра
Помощь в размере 50 тысяч гривен не повысит желание иметь детей: демограф объяснила, в чем проблема
6 ноября, 07:22 • 33426 просмотра
россия снова атаковала железную дорогу в Украине: поезда на востоке меняют маршруты и задерживаются
5 ноября, 21:56 • 36780 просмотра
путин просил урегулировать войну в Украине - Трамп о последнем разговоре с главой рф
5 ноября, 20:20 • 49724 просмотра
Гуманитарную поездку Анджелины Джоли в Херсон прервали сотрудники ТЦК: что известно об инциденте с охранником звезды
5 ноября, 17:06 • 38817 просмотра
В Украине 6 ноября введут графики отключений света во всех регионах – Укрэнерго
Эксклюзив
5 ноября, 15:51 • 32557 просмотра
Часть домов в Киеве подключается к отоплению согласно индивидуальному решению жильцов - КГГА
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Меган Маркл возвращается к актерской деятельности спустя восемь лет после ухода из ГолливудаPhoto6 ноября, 07:34 • 24194 просмотра
Кинбурнская коса разрушена: экологи и военные сообщают о катастрофических последствиях6 ноября, 09:24 • 15933 просмотра
В Киеве расследуют исчезновение начальника отделения полиции и арестованных средств6 ноября, 09:36 • 14132 просмотра
Оффшорные схемы: как компания с российским следом AAL Group Ltd легализовалась в ОАЭ и получила доступ к украинским вертолетамPhoto6 ноября, 09:50 • 24898 просмотра
Как правильно стирать зимние куртки: советы для пуховых, шерстяных и синтетических моделейPhoto6 ноября, 10:56 • 22591 просмотра
публикации
В Раде предложили создать "реестр дропов": в чем заключается основная идея законопроекта и когда его рассмотрит комитет
Эксклюзив
14:11 • 16764 просмотра
В Украине запускают программу "Деньги ходят за учителем": что это и какие условия для педагогов13:00 • 13223 просмотра
Как правильно стирать зимние куртки: советы для пуховых, шерстяных и синтетических моделейPhoto6 ноября, 10:56 • 22659 просмотра
Оффшорные схемы: как компания с российским следом AAL Group Ltd легализовалась в ОАЭ и получила доступ к украинским вертолетамPhoto6 ноября, 09:50 • 24967 просмотра
Помощь в размере 50 тысяч гривен не повысит желание иметь детей: демограф объяснила, в чем проблема
Эксклюзив
6 ноября, 08:00 • 43418 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Си Цзиньпин
Нэнси Пелоси
Джо Байден
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Днепропетровская область
Германия
Польша
Реклама
УНН Lite
Меган Маркл возвращается к актерской деятельности спустя восемь лет после ухода из ГолливудаPhoto6 ноября, 07:34 • 24261 просмотра
Ким Кардашьян обвиняет ChatGPT в своих проваленных экзаменах на адвокатаVideo5 ноября, 15:25 • 24966 просмотра
Звезда «Мстителей» Себастиан Стэн говорит, что киновселенная Marvel сформировала его как актера5 ноября, 14:19 • 26892 просмотра
Роберт Паттинсон раскрыл детали изнурительных съемок "Дюны 3" в пустыне5 ноября, 08:51 • 43423 просмотра
Исполнитель роли Цукерберга всколыхнул мир селебрити: Джесси Айзенберг заявил, что готов пожертвовать почку незнакомцу4 ноября, 16:38 • 47552 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Грибы
Нью-Йорк Таймс

Жестоко убил 10-летнюю падчерицу: на Закарпатье мужчина получил пожизненное лишение свободы

Киев • УНН

 • 690 просмотра

На Закарпатье мужчину приговорили к пожизненному заключению за убийство 10-летней падчерицы, которой он нанес более 75 ударов. Мать девочки также предстанет перед судом за оставление ребенка в опасности.

Жестоко убил 10-летнюю падчерицу: на Закарпатье мужчина получил пожизненное лишение свободы

На Закарпатье к пожизненному заключению приговорен мужчина за убийство 10-летней падчерицы - областной прокуратурой подтверждена в апелляционном суде законность приговора. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Подробности

Мужчина нанес ребенку более 75 ударов - руками, ногами и деревянной ножкой от стола. Он находился в состоянии алкогольного опьянения: также пострадала и пятилетняя сестра Майи, у которой зафиксировали не менее 12 ударов.

После избиения, которое привело к смерти одной из девочек, взрослые не вызвали медиков и не оказали помощи. Отчим и мать просто легли спать, оставив детей одних. В то же время младшая сестра рассказала, что всю ночь провела рядом с раненой сестрой и только под утро поняла, что она не дышит.

Сразу после трагедии мужчину задержали. Он признан виновным в избиении и умышленном убийстве малолетнего ребенка с особой жестокостью (ч. 1 ст. 125, пп. 2, 4 ч. 2 ст. 115 УК Украины) и назначено самое суровое наказание - пожизненное лишение свободы.

Также в суде отдельно рассматривается дело в отношении матери, которая была дома, видела избиение, но не вмешалась. Ей инкриминировано оставление малолетнего ребенка в опасности, что повлекло смерть (ч. 3 ст. 135 УК Украины).

Сейчас младшая сестра находится под опекой родного отца и проходит психологическую реабилитацию.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко обратился в комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности с предложением усилить уголовную ответственность для тех, кто лишает жизни или насилует детей.

Евгений Устименко

ОбществоКриминал и ЧП
Пожизненное лишение свободы