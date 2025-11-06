Жестоко убил 10-летнюю падчерицу: на Закарпатье мужчина получил пожизненное лишение свободы
Киев • УНН
На Закарпатье мужчину приговорили к пожизненному заключению за убийство 10-летней падчерицы, которой он нанес более 75 ударов. Мать девочки также предстанет перед судом за оставление ребенка в опасности.
На Закарпатье к пожизненному заключению приговорен мужчина за убийство 10-летней падчерицы - областной прокуратурой подтверждена в апелляционном суде законность приговора. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис генерального прокурора.
Подробности
Мужчина нанес ребенку более 75 ударов - руками, ногами и деревянной ножкой от стола. Он находился в состоянии алкогольного опьянения: также пострадала и пятилетняя сестра Майи, у которой зафиксировали не менее 12 ударов.
После избиения, которое привело к смерти одной из девочек, взрослые не вызвали медиков и не оказали помощи. Отчим и мать просто легли спать, оставив детей одних. В то же время младшая сестра рассказала, что всю ночь провела рядом с раненой сестрой и только под утро поняла, что она не дышит.
Сразу после трагедии мужчину задержали. Он признан виновным в избиении и умышленном убийстве малолетнего ребенка с особой жестокостью (ч. 1 ст. 125, пп. 2, 4 ч. 2 ст. 115 УК Украины) и назначено самое суровое наказание - пожизненное лишение свободы.
Также в суде отдельно рассматривается дело в отношении матери, которая была дома, видела избиение, но не вмешалась. Ей инкриминировано оставление малолетнего ребенка в опасности, что повлекло смерть (ч. 3 ст. 135 УК Украины).
Сейчас младшая сестра находится под опекой родного отца и проходит психологическую реабилитацию.
Напомним
Ранее УНН сообщал, что Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко обратился в комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности с предложением усилить уголовную ответственность для тех, кто лишает жизни или насилует детей.