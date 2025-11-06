Жорстоко вбив 10-річну падчірку: на Закарпатті чоловік отримав довічне позбавлення волі

На Закарпатті до довічного ув’язнення засуджено чоловіка за вбивство 10-річної падчірки - обласною прокуратурою підтверджено в апеляційному суді законність вироку. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Деталі

Чоловік наніс дитині понад 75 ударів - руками, ногами та дерев’яною ніжкою від столу. Він перебував у стані алкогольного сп’яніння: також постраждала й п’ятирічна сестра Майї, у якої зафіксували не менше 12 ударів.

Після побиття, яке призвело до смерті однієї з дівчат, дорослі не викликали медиків і не надали допомоги. Вітчим і мати просто лягли спати, залишивши дітей самих. Водночас молодша сестра розповіла, що всю ніч провела поруч із пораненою сестрою й лише під ранок зрозуміла, що вона не дихає.

Одразу після трагедії чоловіка затримали. Його визнано винним у побитті та навмисному вбивстві малолітньої дитини з особливою жорстокістю (ч. 1 ст. 125, пп. 2, 4 ч. 2 ст. 115 КК України) й призначено найсуворіше покарання - довічне позбавлення волі.

Також у суді окремо розглядається справа щодо матері, яка була вдома, бачила побиття, але не втрутилася. Їй інкриміновано залишення малолітньої дитини в небезпеці, що спричинило смерть (ч. 3 ст. 135 КК України).

Наразі молодша сестра перебуває під опікою рідного батька і проходить психологічну реабілітацію.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що Генеральний прокурор України Руслан Кравченко звернувся до комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності з пропозицією посилити кримінальну відповідальність для тих, хто позбавляє життя або ґвалтує дітей.