Жорстоко вбив 10-річну падчірку: на Закарпатті чоловік отримав довічне позбавлення волі

Ексклюзив
14:11 • 18867 перегляди
У Раді запропонували створити "реєстр дропів": у чому полягає основна ідея законопроєкту, та коли його розгляне комітет
12:47 • 26679 перегляди
Атака рф знеструмила вісім шахт на Дніпропетровщині, понад 2500 гірників опинились під землею - Міненерго
12:10 • 20521 перегляди
Україну накриє антициклон 7 листопада: синоптик прогнозує суху та теплу погоду
6 листопада, 11:26 • 21060 перегляди
Зеленський підписав нові санкції проти рф і анонсував чергові рішення РНБО: чого стосується
Ексклюзив
6 листопада, 08:00 • 45058 перегляди
Допомога у розмірі 50 тисяч гривень не підвищить бажання мати дітей: демографиня пояснила, в чому проблема
6 листопада, 07:22 • 33734 перегляди
росія знову атакувала залізницю в Україні: поїзди на сході змінюють маршрути та затримуються
5 листопада, 21:56 • 37005 перегляди
путін просив врегулювати війну в Україні - Трамп про останню розмову з очільником рф
5 листопада, 20:20 • 49810 перегляди
Гуманітарну поїздку Анджеліни Джолі до Херсона перервали співробітники ТЦК: що відомо про інцидент з охоронцем зірки
5 листопада, 17:06 • 38870 перегляди
В Україні 6 листопада запровадять графіки вимкнень світла у всіх регіонах – Укренерго
Ексклюзив
5 листопада, 15:51 • 32615 перегляди
Частина будинків у Києві підключається до опалення згідно з індивідуальним рішенням мешканців - КМДА
Популярнi новини
Кінбурнська коса зруйнована: екологи та військові повідомляють про катастрофічні наслідки 6 листопада, 09:24 • 16658 перегляди
У Києві розслідують зникнення начальника відділення поліції та арештованих коштів 6 листопада, 09:36 • 14882 перегляди
Офшорні схеми: як компанія з російським слідом AAL Group Ltd легалізувалася в ОАЕ і отримала доступ до українських вертольотівPhoto6 листопада, 09:50 • 26208 перегляди
Як правильно прати зимові куртки: поради для пухових, вовняних та синтетичних моделейPhoto6 листопада, 10:56 • 23902 перегляди
В Україні запускають програму "Гроші ходять за вчителем": що це і які умови для педагогів13:00 • 14229 перегляди
УНН Lite
Меган Маркл повертається до акторства через вісім років після відходу з ГоллівудуPhoto6 листопада, 07:34 • 25067 перегляди
Кім Кардаш'ян звинувачує ChatGPT у своїх провалених іспитах на адвокатаVideo5 листопада, 15:25 • 25420 перегляди
Зірка “Месників” Себастіан Стен каже, що кіновсесвіт Marvel сформував його, як актора5 листопада, 14:19 • 27320 перегляди
Роберт Паттінсон розкрив деталі виснажливих зйомок "Дюни 3" у пустелі5 листопада, 08:51 • 43818 перегляди
Виконавець ролі Цукерберга сколихнув світ селебріті: Джессі Айзенберг заявив, що готовий пожертвувати нирку незнайомцю4 листопада, 16:38 • 47926 перегляди
Жорстоко вбив 10-річну падчірку: на Закарпатті чоловік отримав довічне позбавлення волі

Київ • УНН

 • 950 перегляди

На Закарпатті чоловіка засудили до довічного ув'язнення за вбивство 10-річної падчерки, якій він завдав понад 75 ударів. Мати дівчинки також постане перед судом за залишення дитини в небезпеці.

Жорстоко вбив 10-річну падчірку: на Закарпатті чоловік отримав довічне позбавлення волі

На Закарпатті до довічного ув’язнення засуджено чоловіка за вбивство 10-річної падчірки - обласною прокуратурою підтверджено в апеляційному суді законність вироку. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Деталі

Чоловік наніс дитині понад 75 ударів - руками, ногами та дерев’яною ніжкою від столу. Він перебував у стані алкогольного сп’яніння: також постраждала й п’ятирічна сестра Майї, у якої зафіксували не менше 12 ударів.

Після побиття, яке призвело до смерті однієї з дівчат, дорослі не викликали медиків і не надали допомоги. Вітчим і мати просто лягли спати, залишивши дітей самих. Водночас молодша сестра розповіла, що всю ніч провела поруч із пораненою сестрою й лише під ранок зрозуміла, що вона не дихає.

Одразу після трагедії чоловіка затримали. Його визнано винним у побитті та навмисному вбивстві малолітньої дитини з особливою жорстокістю (ч. 1 ст. 125, пп. 2, 4 ч. 2 ст. 115 КК України) й призначено найсуворіше покарання - довічне позбавлення волі.

Також у суді окремо розглядається справа щодо матері, яка була вдома, бачила побиття, але не втрутилася. Їй інкриміновано залишення малолітньої дитини в небезпеці, що спричинило смерть (ч. 3 ст. 135 КК України).

Наразі молодша сестра перебуває під опікою рідного батька і проходить психологічну реабілітацію.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що Генеральний прокурор України Руслан Кравченко звернувся до комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності з пропозицією посилити кримінальну відповідальність для тих, хто позбавляє життя або ґвалтує дітей.

Євген Устименко

СуспільствоКримінал та НП
Довічне позбавлення волі