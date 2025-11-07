ukenru
ЕС ужесточает визовые правила для россиян, отменяя многократные шенгенские визы
Новая должность для человека нардепа-взяточника Одарченко. МОН согласовал создание в Государственном биотехнологическом университете должности первого проректора для Грицькова
Черная пятница 2025: когда будет и как не попасться на крючок хитрых скидок
Новая система въезда в ЕС: в ГПСУ рассказали, какова ситуация на границе после введения программы EES
Президент США: экспорт российской нефти "существенно снизился", мы хотим видеть конец войны
Трамп заявил, что в вопросе завершения войны в Украине есть значительный прогресс
Украина ведет "позитивные" переговоры по ракетам Tomahawk, несмотря на позицию Трампа - Стефанишина
Как будут отключать свет в Киеве и регионах: ДТЭК обнародовал графики на 7 ноябряPhoto
В Раде предложили создать "реестр дропов": в чем заключается основная идея законопроекта и когда его рассмотрит комитет
Атака рф обесточила восемь шахт на Днепропетровщине, более 2500 горняков оказались под землей - Минэнерго
Новая должность для человека нардепа-взяточника Одарченко. МОН согласовал создание в Государственном биотехнологическом университете должности первого проректора для Грицькова
Черная пятница 2025: когда будет и как не попасться на крючок хитрых скидок
Новая система въезда в ЕС: в ГПСУ рассказали, какова ситуация на границе после введения программы EES
В Раде предложили создать "реестр дропов": в чем заключается основная идея законопроекта и когда его рассмотрит комитет
Экс-боксер получил пожизненное заключение за жестокое убийство жены в Харьковской области

Киев • УНН

 2202 просмотра

В Харьковской области бывший боксер и фитнес-тренер получил пожизненное заключение за жестокое убийство жены в 2019 году. Мужчина избивал и душил женщину, а затем выбросил тело в подъезд, пытаясь переложить вину на знакомого.

Экс-боксер получил пожизненное заключение за жестокое убийство жены в Харьковской области

В Харьковской области фитнес-тренер признан виновным в жестоком убийстве жены во время ссоры. Конфликт произошел на почве бытовых споров, фигурант избивал и душил потерпевшую, после чего жертва скончалась. Передает УНН со ссылкой на канал Харьковской прокуратуры.

Детали

В Харьковской области следователи доказали вину фитнес-тренера, который жестоко убил жену и выбросил тело в подъезд. Обвиняемый приговорен к максимальному наказанию - пожизненному лишению свободы.

Убийство произошло в 2019 году, в одной из квартир Харькова.

32-летний мужчина на почве бытовых споров начал избивать жену, которая находилась в ослабленном состоянии из-за травмы, полученной от его побоев накануне.

Как установило следствие, мужчина наносил потерпевшей многочисленные хаотичные удары руками, ногами и различными предметами по всему телу. Заметив, что женщина, несмотря на повреждения, до сих пор подает признаки жизни, мужчина сорвал с нее одежду и продолжил избиение.

Далее злодей решил довести дело до убийства.

Жена еще была жива, злоумышленник начал прикладывать к ее спине раскаленный предмет, причинив жертве значительные ожоги. После этого — задушил ее

- пишет пресс-служба Харьковской прокуратуры.

Также злодей решил переложить вину за преступление: он одел потерпевшую и попросил своего знакомого срочно приехать.

По просьбе убийцы тот начал делать женщине искусственное дыхание и массаж сердца, однако признаков жизни погибшая не подавала

Злоумышленник сказал, что теперь они сообщники, и выбросил тело на лестницу в подъезд. Впоследствии, как установили следователи, он попросил знакомого вызвать скорую и угрожал ему, называя его соучастником, а сам вышел на улицу. В это время знакомый злодея пытался дозвониться до больницы и одновременно продолжал реанимационные действия.

Как установили прокуроры, далее убийца сбежал с места преступления на своем авто, но на заправке в Купянске правоохранители его задержали.

Вину в убийстве женщины злоумышленник категорически отрицал, отметил, что дело сфальсифицировано, свидетели его оговорили, а жена жива и сменила фамилию и имя.

Убийство на фуникулере в Киеве: приговоренный к пожизненному заключению подал апелляцию14.10.25, 12:45 • 3771 просмотр

В судебном заседании вел себя высокомерно и дерзко, унижал родителей потерпевшей. В содеянном не раскаялся.

Доказательства, предоставленные стороной обвинения, получили подтверждение в суде. Мужчина признан виновным в умышленном убийстве, совершенном с особой жестокостью (п. 4 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

Напомним

В Закарпатье мужчину приговорили к пожизненному заключению за убийство 10-летней падчерицы, которой он нанес более 75 ударов. Мать девочки также предстанет перед судом за оставление ребенка в опасности.

Игорь Тележников

Криминал и ЧП
Пожизненное лишение свободы
Брак
Купянск
Харьков