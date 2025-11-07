Екс-боксер отримав довічне ув'язнення за жорстоке вбивство дружини на Харківщині

ukenru
Ексклюзив
09:48 • 6876 перегляди
Нова посада для людини нардепа-хабарника Одарченка. МОН погодив створення у Державному біотехнологічному університеті посади першого проректора для Грицькова
Ексклюзив
09:46 • 11131 перегляди
Чорна п’ятниця 2025: коли буде та як не потрапити на гачок хитрих знижок
Ексклюзив
07:19 • 17941 перегляди
Нова система в’їзду в ЄС: в ДПСУ розповіли, якою є ситуація на кордоні після запровадження програми ЕЕS
05:43 • 19972 перегляди
Президент США: експорт російської нафти "суттєво знизився", ми хочемо бачити кінець війни
7 листопада, 03:41 • 25324 перегляди
Трамп заявив, що у питанні завершення війни в Україні є значний прогрес
7 листопада, 00:03 • 27011 перегляди
Україна веде "позитивні" переговори щодо ракет Tomahawk попри позицію Трампа - Стефанішина
6 листопада, 19:30 • 31795 перегляди
Як відключатимуть світло у Києві і регіонах: ДТЕК оприлюднив графіки на 7 листопадаPhoto
Ексклюзив
6 листопада, 14:11 • 64340 перегляди
У Раді запропонували створити "реєстр дропів": у чому полягає основна ідея законопроєкту, та коли його розгляне комітет
6 листопада, 12:47 • 57949 перегляди
Атака рф знеструмила вісім шахт на Дніпропетровщині, понад 2500 гірників опинились під землею - Міненерго
6 листопада, 12:10 • 37806 перегляди
Україну накриє антициклон 7 листопада: синоптик прогнозує суху та теплу погоду
Нова посада для людини нардепа-хабарника Одарченка. МОН погодив створення у Державному біотехнологічному університеті посади першого проректора для Грицькова
Ексклюзив
09:48
Чорна п'ятниця 2025: коли буде та як не потрапити на гачок хитрих знижок
Ексклюзив
09:46
Нова система в'їзду в ЄС: в ДПСУ розповіли, якою є ситуація на кордоні після запровадження програми ЕЕS
Ексклюзив
07:19
У Раді запропонували створити "реєстр дропів": у чому полягає основна ідея законопроєкту, та коли його розгляне комітет
Ексклюзив
6 листопада, 14:11
В Україні запускають програму "Гроші ходять за вчителем": що це і які умови для педагогів
6 листопада, 13:00
Принц Гаррі вибачився перед Канадою за кепку "Доджерс" на матчі World Series 2025
09:56
Брюса Вілліса помітили з доглядачем під час рідкісного публічного виходу на вулицю
08:03
Майже 8 тис. творців-українців на OnlyFans заробили близько 5 млрд грн за рік
07:49
Вихід GTA VI знову відкладено
06:53
Меган Маркл повертається до акторства через вісім років після відходу з Голлівуду
6 листопада, 07:34
Екс-боксер отримав довічне ув'язнення за жорстоке вбивство дружини на Харківщині

Київ • УНН

 • 114 перегляди

На Харківщині колишній боксер та фітнес-тренер отримав довічне ув'язнення за жорстоке вбивство дружини у 2019 році. Чоловік бив і душив жінку, а потім викинув тіло в під'їзд, намагаючись перекласти провину на знайомого.

Екс-боксер отримав довічне ув'язнення за жорстоке вбивство дружини на Харківщині

На Харківщині фітнес-тренера визнано винним у жорстокому вбивстві дружини під час сварки. Конфлікт стався на ґрунті побутових суперечок, фігурант бив та душив потерпілу, після чого жертва померла. Передає УНН із посиланням на канал Харківської прокуратури.

Деталі

На Харківщини слідчі довели вину фітнес-тренера, який жорстоко вбив дружину і викинув тіло у під’їзд. Обвинуваченого засуджено до максимального покарання - довічного позбавлення волі.

Вбивство сталося у 2019 році, в одній із квартир Харкова. 

32-річний чоловік на ґрунті побутових суперечок, почав бити дружину, яка перебувала в ослабленому стані через травму, отриману від його побоїв напередодні.

Як встановило слідство, чоловік завдавав потерпілій численних хаотичних ударів руками, ногами та різними предметами по всьому тілу. Помітивши, що жінка попри ушкодження досі подає ознаки життя, чоловік зірвав з неї одяг і продовжив побиття.

Далі злодій вирішив довести справу до вбивства.  

Дружина ще була жива, зловмисник почав прикладати до її спини розпечений предмет, спричинивши жертві значні опіки. Після цього — задушив її

- пише пресслужба Харківської прокуратури.

Також злодій вирішив перекласти вину за злочин: він одягнув потерпілу і попросив свого знайомого терміново приїхати. 

На прохання вбивці той почав робити жінці штучне дихання і масаж серця, однак ознак життя загибла не подавала

Зловмисник сказав, що тепер вони спільники, і викинув тіло на сходи у підʼїзд. Згодом, як встановили слідчі, він попросив знайомого викликати швидку і погрожував йому, називаючи його співучасником, а сам вийшов на вулицю. У цей час знайомий злодія намагався додзвонитися до лікарні і водночас продовжував реанімаційні дії.

Як встановили прокурори, далі вбивця втік із місця злочину на своєму авто, але на заправці у Куп’янську правоохоронці його затримали.

Вину у вбивстві жінки зловмисник категорично заперечував, зазначив, що справа сфальсифікована, свідки його обмовили, а дружина жива і змінила прізвище та ім’я.

Вбивство на фунікулері у Києві: засуджений до довічного ув’язнення подав апеляцію14.10.25, 12:45 • 3749 переглядiв

У судовому засіданні поводився зверхньо та зухвало, принижував батьків потерпілої. У вчиненому не розкаявся.

Докази, надані стороною обвинувачення, отримали підтвердження в суді. Чоловіка визнано винним в умисному вбивстві, вчиненому з особливою жорстокістю (п. 4 ч. 2 ст. 115 КК України).

Нагадаємо

На Закарпатті чоловіка засудили до довічного ув'язнення за вбивство 10-річної падчерки, якій він завдав понад 75 ударів. Мати дівчинки також постане перед судом за залишення дитини в небезпеці.

Ігор Тележніков

Кримінал та НП
Довічне позбавлення волі
Шлюб
Куп'янськ
Харків