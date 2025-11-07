Екс-боксер отримав довічне ув'язнення за жорстоке вбивство дружини на Харківщині

На Харківщині фітнес-тренера визнано винним у жорстокому вбивстві дружини під час сварки. Конфлікт стався на ґрунті побутових суперечок, фігурант бив та душив потерпілу, після чого жертва померла. Передає УНН із посиланням на канал Харківської прокуратури.

Деталі

На Харківщини слідчі довели вину фітнес-тренера, який жорстоко вбив дружину і викинув тіло у під’їзд. Обвинуваченого засуджено до максимального покарання - довічного позбавлення волі.

Вбивство сталося у 2019 році, в одній із квартир Харкова.

32-річний чоловік на ґрунті побутових суперечок, почав бити дружину, яка перебувала в ослабленому стані через травму, отриману від його побоїв напередодні.

Як встановило слідство, чоловік завдавав потерпілій численних хаотичних ударів руками, ногами та різними предметами по всьому тілу. Помітивши, що жінка попри ушкодження досі подає ознаки життя, чоловік зірвав з неї одяг і продовжив побиття.

Далі злодій вирішив довести справу до вбивства.

Дружина ще була жива, зловмисник почав прикладати до її спини розпечений предмет, спричинивши жертві значні опіки. Після цього — задушив її - пише пресслужба Харківської прокуратури.

Також злодій вирішив перекласти вину за злочин: він одягнув потерпілу і попросив свого знайомого терміново приїхати.

На прохання вбивці той почав робити жінці штучне дихання і масаж серця, однак ознак життя загибла не подавала

Зловмисник сказав, що тепер вони спільники, і викинув тіло на сходи у підʼїзд. Згодом, як встановили слідчі, він попросив знайомого викликати швидку і погрожував йому, називаючи його співучасником, а сам вийшов на вулицю. У цей час знайомий злодія намагався додзвонитися до лікарні і водночас продовжував реанімаційні дії.

Як встановили прокурори, далі вбивця втік із місця злочину на своєму авто, але на заправці у Куп’янську правоохоронці його затримали.

Вину у вбивстві жінки зловмисник категорично заперечував, зазначив, що справа сфальсифікована, свідки його обмовили, а дружина жива і змінила прізвище та ім’я.

Вбивство на фунікулері у Києві: засуджений до довічного ув’язнення подав апеляцію

У судовому засіданні поводився зверхньо та зухвало, принижував батьків потерпілої. У вчиненому не розкаявся.

Докази, надані стороною обвинувачення, отримали підтвердження в суді. Чоловіка визнано винним в умисному вбивстві, вчиненому з особливою жорстокістю (п. 4 ч. 2 ст. 115 КК України).

Нагадаємо

На Закарпатті чоловіка засудили до довічного ув'язнення за вбивство 10-річної падчерки, якій він завдав понад 75 ударів. Мати дівчинки також постане перед судом за залишення дитини в небезпеці.