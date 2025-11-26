Жінка ножем вбила чоловіка на Київщині через його проросійські погляди – прокуратура

Фото: Київська обласна прокуратура

Бучанська окружна прокуратура повідомила про підозру 54-річній жительці Ірпеня, яку затримали за фактом умисного вбивства свого чоловіка нібито за його проросійські погляди. Про це йдеться у повідомленні обласної прокуратури, пише УНН.

Деталі

За інформацією слідства, подія сталася у квартирі подружжя під час побутового конфлікту, який супроводжувався взаємними образами та агресією. За словами підозрюваної, сварка спалахнула через нібито проросійські погляди чоловіка та його зв’язки з родичами з країни-агресора.

Жінка також стверджує, що чоловік неодноразово погрожував вигнати її з дому та застосовував фізичне насильство – зокрема скручував їй руки – йдеться в дописі прокуратури.

Під час приготування їжі конфлікт знову загострився. В емоційній суперечці жінка взяла кухонний ніж і нанесла чоловікові удари у грудну клітку. Від отриманого поранення 70-річний потерпілий помер до приїзду медиків. Саме підозрювана викликала поліцію та швидку.

Після затримання їй вручено повідомлення про підозру, а суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою. Досудове розслідування триває, прокуратура перевіряє всі обставини конфлікту та достовірність показань жінки щодо можливого домашнього насильства та мотивів злочину.

