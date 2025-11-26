$42.400.03
Вогонь не має шансів: українська компанія XENA встановила рекорд у пожежогасінні
11:49 • 10223 перегляди
Чи зможе Україна продовжувати воювати без американської зброї? У Politico відповіли
10:00 • 10777 перегляди
27 листопада в Україні прогнозують різкий контраст температур: яку погоду очікувати
Ексклюзив
09:34 • 17353 перегляди
Встановлення сонячних панелей: чи допомагають в умовах відключення світла
08:59 • 31134 перегляди
Фабрика медичних трагедій: жертви "лікування" в одеській приватній клініці Odrex розповідають історії, від яких холоне кров
08:59 • 28115 перегляди
"Відповідальність не знає винятків": Генпрокурор Кравченко повідомив про звільнення 74 прокурорів після перевірки інвалідності, у суді - нова справа
08:27 • 17949 перегляди
Міненерго: рф атакувала енергетику в двох областях, графіки - цілодобово, три регіони - на аварійних відключеннях
Ексклюзив
26 листопада, 07:00 • 30976 перегляди
Міжнародний день боротьби з ожирінням: як проблема загострюється під час війни
26 листопада, 06:31 • 16926 перегляди
Мирний план США для України базується на російському документі - Reuters
26 листопада, 06:07 • 14410 перегляди
Трамп натякнув на скорочення мирного плану США з 28 до 22 пунктів
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Жінка ножем вбила чоловіка на Київщині через його проросійські погляди – прокуратура

Київ • УНН

 • 30 перегляди

54-річна жителька Ірпеня підозрюється у вбивстві свого 70-річного чоловіка через його проросійські погляди та домашнє насильство. Жінка завдала йому смертельних ножових поранень у груди під час сварки.

Жінка ножем вбила чоловіка на Київщині через його проросійські погляди – прокуратура
Фото: Київська обласна прокуратура

Бучанська окружна прокуратура повідомила про підозру 54-річній жительці Ірпеня, яку затримали за фактом умисного вбивства свого чоловіка нібито за його проросійські погляди. Про це йдеться у повідомленні обласної прокуратури, пише УНН.

Деталі

За інформацією слідства, подія сталася у квартирі подружжя під час побутового конфлікту, який супроводжувався взаємними образами та агресією. За словами підозрюваної, сварка спалахнула через нібито проросійські погляди чоловіка та його зв’язки з родичами з країни-агресора. 

Жорстоко вбив 10-річну падчірку: на Закарпатті чоловік отримав довічне позбавлення волі06.11.25, 18:29 • 3374 перегляди

Жінка також стверджує, що чоловік неодноразово погрожував вигнати її з дому та застосовував фізичне насильство – зокрема скручував їй руки 

– йдеться в дописі прокуратури.

Під час приготування їжі конфлікт знову загострився. В емоційній суперечці жінка взяла кухонний ніж і нанесла чоловікові удари у грудну клітку. Від отриманого поранення 70-річний потерпілий помер до приїзду медиків. Саме підозрювана викликала поліцію та швидку.

Після затримання їй вручено повідомлення про підозру, а суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою. Досудове розслідування триває, прокуратура перевіряє всі обставини конфлікту та достовірність показань жінки щодо можливого домашнього насильства та мотивів злочину.

Екс-боксер отримав довічне ув'язнення за жорстоке вбивство дружини на Харківщині07.11.25, 12:42 • 4074 перегляди

Степан Гафтко

