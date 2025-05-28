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Железная дорога в трех регионах оказалась под вражескими атаками - Укрзализныця

Киев • УНН

 • 1448 просмотра

Ночью и утром враг атаковал железнодорожную инфраструктуру в Харьковской, Донецкой и Сумской областях. Повреждены пути и контактная сеть, но движение восстановлено, жертв нет.

Железная дорога в трех регионах оказалась под вражескими атаками - Укрзализныця

Железнодорожная инфраструктура и подвижной состав в Харьковской, Донецкой и Сумской областях этой ночью и утром находились под вражескими атаками, жертв и пострадавших нет, сообщили в Укрзализныце в среду в Telegram, пишет УНН.

Детали

По данным Укрзализныци, есть последствия вражеских атак для железной дороги в трех регионах:

  • в Харьковской области обломки БПЛА попали на путь - железнодорожники временно перекрыли движение, чтобы дать возможность полиции и ГСЧС обезвредить остатки вражеского дрона, движение оперативно было восстановлено;
    • в Донецкой области, в Славянске, в результате боевых действий была повреждена контактная сеть, обломки FPV-дрона также повредили стекло в вагоне электропоезда. Утром Славянск находился под очередным вражеским обстрелом, во время которого были повреждены окна в здании вокзала;
      • в Сумской области вражеский БПЛА незначительно повредил путь, однако движение по участку осуществляется без задержек.

        "Жертв и пострадавших среди работников и пассажиров во всех случаях нет. Железнодорожники продолжают оперативно чинить инфраструктуру и обеспечивать движение по стране, несмотря на попытки врага вмешаться и остановить его", - отметили в УЗ.

        В Херсоне из-за вражеской атаки поврежден вокзал - Укрзализныця16.05.25, 12:58 • 3307 просмотров

        Юлия Шрамко

        Юлия Шрамко

        ОбществоВойнаЭкономика
        Донецкая область
        Славянск
        Сумская область
        Харьковская область
        Украинские железные дороги
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