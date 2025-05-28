Залізниця у трьох регіонах опинилася під ворожими атаками - Укрзалізниця

Залізнична інфраструктура та рухомий склад на Харківщині, Донеччині та Сумщині цієї ночі та зранку перебували під ворожими атаками, жертв та постраждалих немає, повідомили в Укрзалізниці у середу у Telegram, пише УНН.

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За даними Укрзалізниці, є наслідки ворожих атак для залізниці у трьох регіонах:

на Харківщині уламки БПЛА потрапили на колію - залізничники тимчасово перекрили рух, щоб дати можливість поліції та ДСНС знешкодити залишки ворожого дрона, рух оперативно було відновлено;

на Донеччині, у Слов'янську, внаслідок бойових дій була пошкоджена контактна мережа, уламки FPV-дрона також пошкодили скло у вагоні електропоїзда. Зранку Слов'янськ перебував під черговим ворожим обстрілом, під час якого було пошкоджено вікна в будівлі вокзалу;

на Сумщині ворожий БПЛА незначно пошкодив колію, проте рух ділянкою здійснюється без затримок.

"Жертв та постраждалих серед працівників та пасажирів у всіх випадках немає. Залізничники продовжують оперативно лагодити інфраструктуру і забезпечувати рух країною, попри намагання ворога втрутитись і зупинити його", - зазначили в УЗ.

У Херсоні через ворожу атаку пошкоджено вокзал - Укрзалізниця