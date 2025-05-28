Залізниця у трьох регіонах опинилася під ворожими атаками - Укрзалізниця
Київ • УНН
Вночі та зранку ворог атакував залізничну інфраструктуру на Харківщині, Донеччині та Сумщині. Пошкоджено колії та контактну мережу, але рух відновлено, жертв немає.
Залізнична інфраструктура та рухомий склад на Харківщині, Донеччині та Сумщині цієї ночі та зранку перебували під ворожими атаками, жертв та постраждалих немає, повідомили в Укрзалізниці у середу у Telegram, пише УНН.
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За даними Укрзалізниці, є наслідки ворожих атак для залізниці у трьох регіонах:
- на Харківщині уламки БПЛА потрапили на колію - залізничники тимчасово перекрили рух, щоб дати можливість поліції та ДСНС знешкодити залишки ворожого дрона, рух оперативно було відновлено;
- на Донеччині, у Слов'янську, внаслідок бойових дій була пошкоджена контактна мережа, уламки FPV-дрона також пошкодили скло у вагоні електропоїзда. Зранку Слов'янськ перебував під черговим ворожим обстрілом, під час якого було пошкоджено вікна в будівлі вокзалу;
- на Сумщині ворожий БПЛА незначно пошкодив колію, проте рух ділянкою здійснюється без затримок.
"Жертв та постраждалих серед працівників та пасажирів у всіх випадках немає. Залізничники продовжують оперативно лагодити інфраструктуру і забезпечувати рух країною, попри намагання ворога втрутитись і зупинити його", - зазначили в УЗ.
У Херсоні через ворожу атаку пошкоджено вокзал - Укрзалізниця16.05.25, 12:58 • 3307 переглядiв