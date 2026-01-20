Зеленского пока не пригласили на саммит G7 во Франции

$43.180.08
50.320.20
ukenru
11:08 • 552 просмотра
Пока я на месте: Зеленский заявил, что пока не собирается на форум в Давосе
11:00 • 1428 просмотра
МАГАТЭ: сегодня на фоне атаки рф пострадали украинские электроподстанции, жизненно важные для ядерной безопасности
09:39 • 6052 просмотра
РФ изменила тактику при атаке на энергетику: Зеленский поручил сообщить США и другим партнерам и ожидает отчет правительства о сроках восстановления
Эксклюзив
09:21 • 10524 просмотра
Правоохранители не проводили обыски у городского головы Днепра Филатова
08:19 • 12102 просмотра
рф атаковала Украину "Цирконом", обезврежено 27 из 34 ракет и 315 из 339 дронов
07:41 • 12238 просмотра
Белый дом пока не запланировал встречу Трампа с Зеленским в Давосе - Politico
19 января, 18:36 • 32484 просмотра
Силы обороны Украины поразили склад БПЛА в Луганской области и нефтяные объекты на территории РФ - Генштаб
19 января, 17:12 • 63557 просмотра
Трамп призывает Европу сосредоточиться на войне россии против Украины, а не на Гренландии
Эксклюзив
19 января, 16:20 • 50740 просмотра
"Шахеды" как оружие террора: как работает украинская ПВО и возможно ли закрыть города на 100%
Эксклюзив
19 января, 15:17 • 49658 просмотра
Цена энергетической страховки: во что Украине обходится импорт электроэнергии из Европы
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Киевское метро меняет движение поездов из-за сложной энергетической ситуации20 января, 03:37 • 14601 просмотра
ВСУ показали уничтожение оккупантов на Купянском направленииVideo20 января, 04:30 • 8472 просмотра
Враг атакует Украину крылатыми ракетами: где сохраняется угроза20 января, 05:10 • 28152 просмотра
Ряд областей переведены на аварийные отключения света - Укрэнерго06:23 • 29400 просмотра
Киборги выстояли, не выстоял бетон: Украина чтит защитников Донецкого аэропортаPhotoVideo07:20 • 16036 просмотра
публикации
Спасти Odrex? Минздрав почти две недели не принимает решение по результатам проверки скандальной клиники10:57 • 1690 просмотра
Киборги выстояли, не выстоял бетон: Украина чтит защитников Донецкого аэропортаPhotoVideo07:20 • 16237 просмотра
Трамп открывает второй фронт в Европе: ситуация вокруг Гренландии обостряется19 января, 14:58 • 58541 просмотра
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
Эксклюзив
19 января, 11:57 • 65251 просмотра
«Личное да» Трампа, «Соглашение о процветании» и переговоры: что решают в Давосе для Украины19 января, 11:54 • 62453 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Рафаэль Гросси
Виктор Ляшко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Днепр
Гренландия
Днепропетровская область
Реклама
УНН Lite
"Мамина копия": Инна Мирошниченко трогательно поздравила сына с днем рожденияPhoto19 января, 14:12 • 28636 просмотра
В сети высмеяли новую песню Тины Кароль в TikTok о "свете", "тепле" и "добре"Photo19 января, 08:40 • 44059 просмотра
Threads стал популярнее X в мобильном приложении - отчет19 января, 07:47 • 37259 просмотра
Дженнифер Лоуренс заявила, что потеряла роль у Тарантино, потому что "была недостаточно хороша"18 января, 03:14 • 41880 просмотра
Макрон появился в солнцезащитных очках на встрече в Елисейском дворцеVideo17 января, 07:26 • 53734 просмотра
Актуальное
Отопление
Социальная сеть
Техника
Фильм
Financial Times

Зеленского пока не пригласили на саммит G7 во Франции

Киев • УНН

 • 70 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не получал приглашения на встречу G7 во Франции. По его словам, обычно его приглашают на такие мероприятия, где обсуждается тематика Украины.

Зеленского пока не пригласили на саммит G7 во Франции

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока не получал приглашения на встречу G7 во Франции, передает УНН.

Детали

Что касается "семерки"... нет, Эммануэль (Макрон - ред.) мне ничего не говорил. Пока что. Почему я говорю пока что? Потому что обычно, когда есть какие-то встречи большие, дипломатические, где присутствуют лидеры, и где есть тематика Украины, он всегда меня приглашает, потому что знает наши принципы общие в этом. Ничего не решается об Украине без Украины

- сказал Зеленский.

Напомним

Франция планирует созвать встречу министров финансов G7 в среду для обсуждения угроз США по введению пошлин из-за Гренландии. Это ответ на заявления Трампа о введении пошлин, если страны ЕС будут противодействовать его намерениям аннексировать Гренландию.

Павел Башинский

Политика
Санкции
Гренландия
Дональд Трамп
Европейский Союз
Эмманюэль Макрон
Франция
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина