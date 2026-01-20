Зеленского пока не пригласили на саммит G7 во Франции

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока не получал приглашения на встречу G7 во Франции, передает УНН.

Детали

Что касается "семерки"... нет, Эммануэль (Макрон - ред.) мне ничего не говорил. Пока что. Почему я говорю пока что? Потому что обычно, когда есть какие-то встречи большие, дипломатические, где присутствуют лидеры, и где есть тематика Украины, он всегда меня приглашает, потому что знает наши принципы общие в этом. Ничего не решается об Украине без Украины - сказал Зеленский.

Напомним

Франция планирует созвать встречу министров финансов G7 в среду для обсуждения угроз США по введению пошлин из-за Гренландии. Это ответ на заявления Трампа о введении пошлин, если страны ЕС будут противодействовать его намерениям аннексировать Гренландию.