Зеленского пока не пригласили на саммит G7 во Франции
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не получал приглашения на встречу G7 во Франции. По его словам, обычно его приглашают на такие мероприятия, где обсуждается тематика Украины.
Детали
Что касается "семерки"... нет, Эммануэль (Макрон - ред.) мне ничего не говорил. Пока что. Почему я говорю пока что? Потому что обычно, когда есть какие-то встречи большие, дипломатические, где присутствуют лидеры, и где есть тематика Украины, он всегда меня приглашает, потому что знает наши принципы общие в этом. Ничего не решается об Украине без Украины
Напомним
Франция планирует созвать встречу министров финансов G7 в среду для обсуждения угроз США по введению пошлин из-за Гренландии. Это ответ на заявления Трампа о введении пошлин, если страны ЕС будут противодействовать его намерениям аннексировать Гренландию.