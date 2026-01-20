Зеленського поки що не запросили на саміт G7 у Франції

Президент України Володимир Зеленський заявив, що поки не отримував запрошення на зустріч G7 у Франції, передає УНН.

Деталі

Що стосується "сімки"... ні, Еммануель (Макрон - ред.) мені нічого не говорив. Поки що. Чому я говорю поки що? Тому що зазвичай, коли є якісь зустрічі великі, дипломатичні, де присутні лідери, і де є тематика України, він завжди мене запрошує, ому що знає наші принципи спільні в цьому. Нічого не вирішується про Україну без України - сказав Зеленський.

Нагадаємо

Франція планує скликати зустріч міністрів фінансів G7 у середу для обговорення погроз США щодо введення мит через Гренландію. Це відповідь на заяви Трампа про запровадження мит, якщо країни ЄС протидіятимуть його намірам анексувати Гренландію.