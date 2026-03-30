Зеленский заявил об исторических договоренностях со странами Ближнего Востока в сфере безопасности и энергетики

Киев • УНН

 • 308 просмотра

Украина договорилась со странами Персидского залива об усилении ПВО и совместном оборонном производстве. Также партнеры обеспечат поставки дизельного топлива.

Зеленский заявил об исторических договоренностях со странами Ближнего Востока в сфере безопасности и энергетики

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о достижении договоренностей с рядом стран Ближнего Востока по сотрудничеству в сфере безопасности, обороны и энергетики. О результатах визита в регион он рассказал в видеообращении 30 марта, пишет УНН.

Детали

По словам Зеленского, визит в страны Персидского залива был "очень полезным", а Украина получила высокий уровень поддержки и уважения со стороны лидеров региона.

Есть общее видение стран региона работать вместе с нашим государством, с нашей защитой – вместе с нашими экспертами. Безопасность и восстановление стабильности – это первый приоритет для всех

– заявил он.

Президент отметил, что Украина уже достигла договоренностей с Саудовской Аравией, Объединенными Арабскими Эмиратами и Катаром. Также продолжается работа с Иорданией и Кувейтом, а дополнительные запросы на сотрудничество поступили от Бахрейна и Омана.

По его словам, переговоры на политическом уровне в регионе продолжает министр обороны Рустем Умеров.

О чем договорились

Зеленский подчеркнул, что сотрудничество носит практический характер и предусматривает взаимную выгоду для сторон.

Мы экспортируем нашу систему защиты, умение наших воинов, знания, которые есть у нашего государства, и от этих государств – от наших партнеров – мы рассчитываем на соответствующее безопасное взаимодействие

– сказал он.

Среди достигнутых договоренностей – усиление противовоздушной обороны Украины, совместное развитие оборонных производств, а также энергетическое сотрудничество. В частности, речь идет о поставках дизельного топлива и других ресурсов, необходимых для страны.

Степан Гафтко

