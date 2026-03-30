$43.840.0450.490.12
ukenru
Ексклюзив
17:17 • 10444 перегляди
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+9°
2м/с
81%
741мм
Графіки відключень електроенергії
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Антоніу Гутерреш
Михайло Федоров
Актуальні місця
Україна
Іран
Сумська область
Франція
Сполучені Штати Америки
Реклама
Зеленський заявив про історичні домовленості з країнами Близького Сходу у сфері безпеки та енергетики

Київ • УНН

 • 1448 перегляди

Україна домовилася з країнами Перської затоки про посилення ППО та спільне оборонне виробництво. Також партнери забезпечать постачання дизельного пального.

Зеленський заявив про історичні домовленості з країнами Близького Сходу у сфері безпеки та енергетики

Президент України Володимир Зеленський повідомив про досягнення домовленостей із низкою країн Близького Сходу щодо співпраці у сфері безпеки, оборони та енергетики. Про результати візиту до регіону він розповів у відеозверненні 30 березня, пише УНН.

Деталі

За словами Зеленського, візит до країн Перської затоки був "дуже корисним", а Україна отримала високий рівень підтримки та поваги з боку лідерів регіону.

Є загальне бачення країн регіону працювати разом з нашою державою, з нашим захистом – разом з нашими експертами. Безпека та відновлення стабільності – це перший пріоритет для всіх

– заявив він.

Президент зазначив, що Україна вже досягла домовленостей із Саудівською Аравією, Об’єднаними Арабськими Еміратами та Катаром. Також триває робота з Йорданією та Кувейтом, а додаткові запити на співпрацю надійшли від Бахрейну та Оману.

За його словами, переговори на політичному рівні в регіоні продовжує міністр оборони Рустем Умєров.

Про що домовилися

Зеленський наголосив, що співпраця має практичний характер і передбачає взаємну вигоду для сторін.

Ми експортуємо нашу систему захисту, уміння наших воїнів, знання, які є в нашої держави, і від цих держав – від наших партнерів – ми розраховуємо на відповідну безпекову взаємодію

– сказав він.

Серед досягнутих домовленостей – посилення протиповітряної оборони України, спільний розвиток оборонних виробництв, а також енергетична співпраця. Зокрема, йдеться про постачання дизельного пального та інших ресурсів, необхідних для країни.

Степан Гафтко

ЕкономікаПолітикаСвіт
Енергетика
Рустем Умєров
Йорданія
Саудівська Аравія
Катар
Кувейт
Бахрейн
Оман
Об'єднані Арабські Емірати
Володимир Зеленський
Україна