Зеленський заявив про історичні домовленості з країнами Близького Сходу у сфері безпеки та енергетики
Київ • УНН
Україна домовилася з країнами Перської затоки про посилення ППО та спільне оборонне виробництво. Також партнери забезпечать постачання дизельного пального.
Президент України Володимир Зеленський повідомив про досягнення домовленостей із низкою країн Близького Сходу щодо співпраці у сфері безпеки, оборони та енергетики. Про результати візиту до регіону він розповів у відеозверненні 30 березня, пише УНН.
Деталі
За словами Зеленського, візит до країн Перської затоки був "дуже корисним", а Україна отримала високий рівень підтримки та поваги з боку лідерів регіону.
Є загальне бачення країн регіону працювати разом з нашою державою, з нашим захистом – разом з нашими експертами. Безпека та відновлення стабільності – це перший пріоритет для всіх
Президент зазначив, що Україна вже досягла домовленостей із Саудівською Аравією, Об’єднаними Арабськими Еміратами та Катаром. Також триває робота з Йорданією та Кувейтом, а додаткові запити на співпрацю надійшли від Бахрейну та Оману.
За його словами, переговори на політичному рівні в регіоні продовжує міністр оборони Рустем Умєров.
Про що домовилися
Зеленський наголосив, що співпраця має практичний характер і передбачає взаємну вигоду для сторін.
Ми експортуємо нашу систему захисту, уміння наших воїнів, знання, які є в нашої держави, і від цих держав – від наших партнерів – ми розраховуємо на відповідну безпекову взаємодію
Серед досягнутих домовленостей – посилення протиповітряної оборони України, спільний розвиток оборонних виробництв, а також енергетична співпраця. Зокрема, йдеться про постачання дизельного пального та інших ресурсів, необхідних для країни.
