Зеленський заявив про історичні домовленості з країнами Близького Сходу у сфері безпеки та енергетики

Президент України Володимир Зеленський повідомив про досягнення домовленостей із низкою країн Близького Сходу щодо співпраці у сфері безпеки, оборони та енергетики. Про результати візиту до регіону він розповів у відеозверненні 30 березня, пише УНН.

Деталі

За словами Зеленського, візит до країн Перської затоки був "дуже корисним", а Україна отримала високий рівень підтримки та поваги з боку лідерів регіону.

Є загальне бачення країн регіону працювати разом з нашою державою, з нашим захистом – разом з нашими експертами. Безпека та відновлення стабільності – це перший пріоритет для всіх – заявив він.

Президент зазначив, що Україна вже досягла домовленостей із Саудівською Аравією, Об’єднаними Арабськими Еміратами та Катаром. Також триває робота з Йорданією та Кувейтом, а додаткові запити на співпрацю надійшли від Бахрейну та Оману.

За його словами, переговори на політичному рівні в регіоні продовжує міністр оборони Рустем Умєров.

Про що домовилися

Зеленський наголосив, що співпраця має практичний характер і передбачає взаємну вигоду для сторін.

Ми експортуємо нашу систему захисту, уміння наших воїнів, знання, які є в нашої держави, і від цих держав – від наших партнерів – ми розраховуємо на відповідну безпекову взаємодію – сказав він.

Серед досягнутих домовленостей – посилення протиповітряної оборони України, спільний розвиток оборонних виробництв, а також енергетична співпраця. Зокрема, йдеться про постачання дизельного пального та інших ресурсів, необхідних для країни.

