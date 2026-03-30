Зеленський заявив, що Україна готова до співробітництва з Болгарією в напрямку блоків для атомної станції

Україна запропонувала Болгарії співпрацю у розвитку атомної енергетики, зокрема щодо використання енергоблоків для атомних станцій. Остаточне рішення наразі залежить від болгарської сторони. Про це заявив Президент Володимир Зеленський, передає УНН.

За словами Глави держави, Україна має необхідну інфраструктуру для реалізації таких проєктів і зацікавлена у розвитку цього напрямку.

"Ми даємо сигнал, що готові до співробітництва в напрямку блоків для атомної станції", – зазначив Зеленський.

Він підкреслив, що атомна генерація є відносно дешевою та стабільною, що дозволяє не лише покривати внутрішні потреби, а й нарощувати експорт електроенергії.

Зокрема, Україна розглядає можливість постачання електроенергії до країн Європи та Молдови.

Президент також наголосив, що реалізація такого проєкту може бути економічно вигідною для обох сторін, однак рішення щодо подальших кроків має ухвалити Болгарія.

Україна готова не бити по енергетиці рф - Зеленський озвучив умову

Україна планувала придбати у Болгарії два ядерні реактори ВВЕР-1000 (вартістю понад 600 млн євро) для добудови 3 та 4 енергоблоків Хмельницької АЕС, що додало б 2,2 ГВт потужності. Хоча у лютому 2025 року Верховна Рада дозволила угоду, у квітні 2025 року з'явилася інформація, що Болгарія передумала продавати реактори.