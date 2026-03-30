Зеленский заявил, что Украина готова к сотрудничеству с Болгарией в направлении блоков для атомной станции

Эксклюзив
17:17 • 1068 просмотра
С 1 апреля может измениться схема поставок газа – хватит ли ресурса и что будет с тарифами
15:29 • 12634 просмотра
Митинги в США — возможно ли отстранить Трампа через импичмент
Эксклюзив
13:48 • 14687 просмотра
"Пять лет - оптимистичный сценарий" - эксперт о пути Украины в ЕС
Эксклюзив
12:43 • 17309 просмотра
Как не набрать вес после диеты: советы, которые действительно работают
30 марта, 10:47 • 22171 просмотра
ЕС одобрил программу на 1,5 млрд евро на развитие оборонной промышленности Европы и Украины
30 марта, 10:19 • 28685 просмотра
Кабмин одобрил пакет налоговых законопроектов в рамках обязательств перед МВФ. С посылками и цифровыми платформами - но пока без НДС для ФЛП
30 марта, 09:50 • 22948 просмотра
Зеленский заявил о готовности Украины к пасхальному перемирию
30 марта, 09:05 • 11374 просмотра
Politico узнало 5 способов для ЕС справиться с Венгрией, если Орбан снова победит
30 марта, 06:43 • 25975 просмотра
Богатые страны стремятся в ЕС - Politico узнало, могут ли подвинуть в очереди Украину
29 марта, 13:23 • 39651 просмотра
Зеленский прибыл в Иорданию и анонсировал важные встречи
Популярные новости
ГУР обнародовало список из 51 судна, которые помогают россии финансировать войну30 марта, 10:07 • 17674 просмотра
БЭБ против авиакомпаний: украинским перевозчикам навязывают налог, который они уже уплатили30 марта, 11:01 • 35195 просмотра
Как клиника Odrex теряет пациентов и деньги из-за публичных скандалов11:40 • 27464 просмотра
Ольга Фреймут показала кадры со дня рождения своей 91-летней бабушкиVideo12:19 • 19321 просмотра
В Украине с 1 апреля стартует нерестовый запрет – что изменится для рыбаковPhoto14:18 • 12553 просмотра
публикации
Митинги в США — возможно ли отстранить Трампа через импичмент15:29 • 12634 просмотра
В Украине с 1 апреля стартует нерестовый запрет – что изменится для рыбаковPhoto14:18 • 12553 просмотра
Как клиника Odrex теряет пациентов и деньги из-за публичных скандалов11:40 • 27464 просмотра
БЭБ против авиакомпаний: украинским перевозчикам навязывают налог, который они уже уплатили30 марта, 11:01 • 35195 просмотра
Подготовка автомобиля к лету: когда менять шины на летние30 марта, 06:55 • 52646 просмотра
«Аватар 4» уже на горизонте – дата премьеры и возвращение культовых героев16:42 • 2216 просмотра
Софи Тернер травмировалась - съемки сериала "Tomb Raider" остановлены на две недели15:06 • 5244 просмотра
Отец погибшего в Колумбайне раскритиковал новый ромком с Паттинсоном и Зендаей - в чем дело13:44 • 8352 просмотра
Ольга Фреймут показала кадры со дня рождения своей 91-летней бабушкиVideo12:19 • 19319 просмотра
HBO раскрыли планы на спин-оффы "Игры престолов"28 марта, 14:00 • 37625 просмотра
Зеленский заявил, что Украина готова к сотрудничеству с Болгарией в направлении блоков для атомной станции

Киев • УНН

 • 1074 просмотра

Украина инициирует сотрудничество с Болгарией в сфере атомной энергетики для наращивания экспорта. Окончательное решение по реализации проекта за болгарской стороной.

Украина предложила Болгарии сотрудничество в развитии атомной энергетики, в частности по использованию энергоблоков для атомных станций. Окончательное решение пока зависит от болгарской стороны. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский, передает УНН.

По словам Главы государства, Украина имеет необходимую инфраструктуру для реализации таких проектов и заинтересована в развитии этого направления.

"Мы даем сигнал, что готовы к сотрудничеству в направлении блоков для атомной станции", – отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что атомная генерация является относительно дешевой и стабильной, что позволяет не только покрывать внутренние потребности, но и наращивать экспорт электроэнергии.

В частности, Украина рассматривает возможность поставок электроэнергии в страны Европы и Молдовы.

Президент также подчеркнул, что реализация такого проекта может быть экономически выгодной для обеих сторон, однако решение относительно дальнейших шагов должна принять Болгария.

Украина готова не бить по энергетике РФ - Зеленский озвучил условие30.03.26, 14:17 • 4998 просмотров

Украина планировала приобрести у Болгарии два ядерных реактора ВВЭР-1000 (стоимостью более 600 млн евро) для достройки 3 и 4 энергоблоков Хмельницкой АЭС, что добавило бы 2,2 ГВт мощности. Хотя в феврале 2025 года Верховная Рада разрешила сделку, в апреле 2025 года появилась информация, что Болгария передумала продавать реакторы.

