Зеленский заявил, что Украина готова к сотрудничеству с Болгарией в направлении блоков для атомной станции

Украина предложила Болгарии сотрудничество в развитии атомной энергетики, в частности по использованию энергоблоков для атомных станций. Окончательное решение пока зависит от болгарской стороны. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский, передает УНН.

По словам Главы государства, Украина имеет необходимую инфраструктуру для реализации таких проектов и заинтересована в развитии этого направления.

"Мы даем сигнал, что готовы к сотрудничеству в направлении блоков для атомной станции", – отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что атомная генерация является относительно дешевой и стабильной, что позволяет не только покрывать внутренние потребности, но и наращивать экспорт электроэнергии.

В частности, Украина рассматривает возможность поставок электроэнергии в страны Европы и Молдовы.

Президент также подчеркнул, что реализация такого проекта может быть экономически выгодной для обеих сторон, однако решение относительно дальнейших шагов должна принять Болгария.

Добавим

Украина планировала приобрести у Болгарии два ядерных реактора ВВЭР-1000 (стоимостью более 600 млн евро) для достройки 3 и 4 энергоблоков Хмельницкой АЭС, что добавило бы 2,2 ГВт мощности. Хотя в феврале 2025 года Верховная Рада разрешила сделку, в апреле 2025 года появилась информация, что Болгария передумала продавать реакторы.