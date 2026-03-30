Енергетична підтримка - Зеленський деталізував, про що домовився для України під час останніх візитів

Президент України Володимир Зеленський заявив, що одним із головних результатів його візиту до країн Близького Сходу стали стратегічні домовленості на багато років уперед, зокрема у сфері експорту українських оборонних технологій та енергетичної підтримки. Про це глава держави сказав 30 березня під час спілкування з журналістами, підбиваючи підсумки поїздки, передає УНН.

Деталі

За його словами, під час візиту українська сторона поділилася з партнерами власним досвідом захисту цивільного населення та критичної інфраструктури в умовах війни.

Ми поділилися своєю експертизою, як захищати людей, цивільну інфраструктуру. Дуже вдячні лідери Близького Сходу за це - сказав Зеленський.

Він також наголосив, що йдеться не лише про окремі рішення, а про довгострокову співпрацю. За словами глави держави, Україна обговорює правильну модель відкриття експорту оборонної продукції, за якої партнери отримуватимуть не окремі розробки, а комплексні системи.

Президент уточнив, що йдеться, зокрема, про системи перехоплення, лінії захисту, програмне забезпечення та засоби радіоелектронної боротьби. Такий підхід дозволяє системно будувати співпрацю і водночас підтримувати український приватний сектор та військових.

Ці домовленості, як мінімум, на 10 років з кожною з країн, з якими ми домовляємось сьогодні - зазначив Зеленський.

Окремо український лідер повідомив, що Україна також домовилася з лідерами країн Затоки про підтримку в енергетичній сфері.

Ми говоримо і про енергетичну підтримку з боку лідерів країн Затоки. І на це не тільки розраховуємо, а у нас є домовленості - додав глава держави.

Зауважимо, дещо раніше заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Давид Алоян заявив про те, що вже цьогоріч експорт оборонної продукції України може сягнути кількох мільярдів доларів. Серед найзацікавленіших – Німеччина, Велика Британія, США, країни Північної Європи, три країни Близького Сходу та одна азійська країна.