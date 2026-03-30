Оборонные технологии и энергетическая поддержка - Зеленский детализировал, о чем договорился для Украины во время последних визитов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что одним из главных результатов его визита в страны Ближнего Востока стали стратегические договоренности на многие годы вперед, в частности в сфере экспорта украинских оборонных технологий и энергетической поддержки. Об этом глава государства сказал 30 марта во время общения с журналистами, подводя итоги поездки, передает УНН.

По его словам, во время визита украинская сторона поделилась с партнерами собственным опытом защиты гражданского населения и критической инфраструктуры в условиях войны.

Мы поделились своей экспертизой, как защищать людей, гражданскую инфраструктуру. Очень благодарны лидерам Ближнего Востока за это - сказал Зеленский.

Он также подчеркнул, что речь идет не только об отдельных решениях, а о долгосрочном сотрудничестве. По словам главы государства, Украина обсуждает правильную модель открытия экспорта оборонной продукции, при которой партнеры будут получать не отдельные разработки, а комплексные системы.

Президент уточнил, что речь идет, в частности, о системах перехвата, линиях защиты, программном обеспечении и средствах радиоэлектронной борьбы. Такой подход позволяет системно строить сотрудничество и одновременно поддерживать украинский частный сектор и военных.

Эти договоренности, как минимум, на 10 лет с каждой из стран, с которыми мы договариваемся сегодня - отметил Зеленский.

Отдельно украинский лидер сообщил, что Украина также договорилась с лидерами стран Залива о поддержке в энергетической сфере.

Мы говорим и об энергетической поддержке со стороны лидеров стран Залива. И на это не только рассчитываем, а у нас есть договоренности - добавил глава государства.

Отметим, несколько ранее заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Давид Алоян заявил о том, что уже в этом году экспорт оборонной продукции Украины может достичь нескольких миллиардов долларов. Среди наиболее заинтересованных – Германия, Великобритания, США, страны Северной Европы, три страны Ближнего Востока и одна азиатская страна.