Зеленський в четвер встретится с Рютте, примет участие в Евросовете
Киев • УНН
Президент Украины посетит заседание Европейского совета в Брюсселе и проведет ряд важных встреч. В повестке дня саммита - оборона Европы, помощь Украине и санкции против РФ.
Президент Украины Владимир Зеленский планирует принять участие в заседании Европейского совета в Брюсселе в четверг, ссылаясь на его пресс-секретаря сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Зеленский также планирует встретиться с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, канцлером Австрии и руководством Бельгии во время визита, сообщил пресс-секретарь.
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Politico со ссылкой на источники сообщало, что в четверг, 6 марта, в Брюсселе на саммите ЕС, созванном для обсуждения обороны Европы и Украины, в повестке дня - расходы на оборону, вопрос использования замороженных российских активов, возможное рассмотрение нового пакета санкций против рф, но на фоне оппозиции Венгрии снова "назревает битва по отправке большей военной помощи Украине".
Зеленский сообщил, что Украина готовится к саммиту ЕС.
Как сообщалось, Зеленский лично посетит саммит ЕС.