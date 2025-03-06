Зеленський у четвер зустрінеться з Рютте, візьме участь у Єврораді

Президент України Володимир Зеленський планує взяти участь у засіданні Європейської ради у Брюсселі у четвер, з посиланням на його речника повідомляє Reuters, пише УНН.

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Зеленський також планує зустрітися з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, канцлером Австрії та керівництвом Бельгії під час візиту, повідомив речник.

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Politico з посилання на джерела повідомляло, що в четвер, 6 березня, у Брюсселі на саміті ЄС, скликаному для обговорення оборони Європи та України, на порядку денному - витрати на оборону, питання використання заморожених російських активів, можливий розгляд нового пакета санкцій проти рф, але на фоні опозиції Угорщини знову "назріває битва щодо відправки більшої військової допомоги Україні".

Зеленський повідомив, що Україна готується до саміту ЄС.

Як повідомлялося, Зеленський особисто відвідає саміт ЄС.