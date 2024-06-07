Зеленский встретился с делегациями Палаты представителей и Сената Конгресса США: о чем говорили

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленных
  •  106839 просмотра

Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленных

Эксклюзив
Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков
  •  95149 просмотра

Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков

Эксклюзив
Блокирование границ: дело против Сольського могло стать дополнительным аргументом для поляков
  •  101958 просмотра

Блокирование границ: дело против Сольського могло стать дополнительным аргументом для поляков

Эксклюзив
Решение суда, которым признана незаконной ликвидация "Конкорда", создает основания для открытия уголовного дела против чиновников НБУ - адвокат
  •  100187 просмотра

Решение суда, которым признана незаконной ликвидация "Конкорда", создает основания для открытия уголовного дела против чиновников НБУ - адвокат

Эксклюзив
Количество блокировок налоговых накладных увеличилось, что может свидетельствовать о попытках давления на бизнес - ЕБА
  •  82212 просмотра

Количество блокировок налоговых накладных увеличилось, что может свидетельствовать о попытках давления на бизнес - ЕБА

Эксклюзив
СНБО должен изучить деятельность подконтрольных Грозе и Науменко компаний на предмет сотрудничества с подсанкционными предприятиями - депутат
  •  69101 просмотра

СНБО должен изучить деятельность подконтрольных Грозе и Науменко компаний на предмет сотрудничества с подсанкционными предприятиями - депутат

Эксклюзив
Эксперт объяснил блокирование границы поляками операцией российских спецслужб
  •  73747 просмотра

Эксперт объяснил блокирование границы поляками операцией российских спецслужб

Эксклюзив
Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел
6 июня 2024, 16:12  •  113914 просмотра

Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел

Эксклюзив
В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"
6 июня 2024, 15:12  •  111581 просмотра

В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"

Эксклюзив
Из могилы самого молодого защитника "Азовстали" украли игрушку: полиция выясняет ситуацию
6 июня 2024, 12:09  •  113760 просмотра

Из могилы самого молодого защитника "Азовстали" украли игрушку: полиция выясняет ситуацию

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Во время своего визита во Францию президент Зеленский провел встречи с делегациями Конгресса США, обсудив ситуацию на фронте, применение американского оружия, шаги по снижению способности России наносить удары по гражданской инфраструктуре, а также подготовку к глобальному саммиту мира и двустороннему соглашению о безопасности с США.

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Зеленский встретился с делегациями Палаты представителей и Сената Конгресса США: о чем говорили

На Львовщине умер 90-летний Связной УПА Василий Хомин

Бывший Связной УПА Василий Хомин, посвятивший свою жизнь борьбе за свободу Украины, умер в возрасте 90 лет.

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На Львовщине умер 90-летний Связной УПА Василий Хомин

Авиабомбы, дроны и катера: Франция обнародовала перечень военной помощи Украине за этот год

С начала 2024 года Франция предоставила Украине военную помощь на сумму более 1,32 миллиарда евро, включая авиабомбы, бронетехнику, беспилотные летательные аппараты, боеприпасы и другое оборудование.

Война •   •  6351 просмотра
Авиабомбы, дроны и катера: Франция обнародовала перечень военной помощи Украине за этот год

Кулеба поговорил с главами МИД "Нордическо-Балтийской восьмерки": речь шла об обеспечении превосходства Украины на поле боя

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с восемью министрами стран Северной Европы и Балтии пути укрепления обороноспособности Украины, обеспечения ее преимущества на поле боя и в дипломатии, координации шагов по проведению мирного саммита и переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Война •   •  7054 просмотра
Кулеба поговорил с главами МИД "Нордическо-Балтийской восьмерки": речь шла об обеспечении превосходства Украины на поле боя

90% спасателей и полицейских забронированы от мобилизации - Клименко

Министерство внутренних дел приняло решение оставить в резерве 90% личного состава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Национальной полиции Украины, остальные 10% сотрудников могут быть мобилизованы в Вооруженные Силы, Национальную гвардию или пограничную службу.

Общество •   •  7168 просмотра
90% спасателей и полицейских забронированы от мобилизации - Клименко

За последние 7 месяцев МИД открыл 7 новых посольств в Африке

Украина активно расширяет свое дипломатическое присутствие в Африке, открыв за последние 7 месяцев 7 новых посольств в таких странах, как Мавритания, Кот-д'Ивуар, Гана, Ботсвана, Руанда, Мозамбик и др. Конго, и планирует открыть еще 3 посольства в Танзании, Камеруне и Судане.

политика •   •  7613 просмотра
За последние 7 месяцев МИД открыл 7 новых посольств в Африке

В Минмолодежьспорта заявили, что к ВСУ присоединилось более 3 тыс. спортсменов и тренеров, около 470 из них - погибли

С начала войны более 3000 украинских спортсменов и тренеров вступили в ряды Вооруженных сил, около 470 из них погибли в боевых действиях.

Война •   •  7030 просмотра
В Минмолодежьспорта заявили, что к ВСУ присоединилось более 3 тыс. спортсменов и тренеров, около 470 из них - погибли

Украина стремится усилить сотрудничество с балканскими странами в Военно - промышленной сфере-Минобороны

Заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименко принял участие в Балканско-украинском форуме оборонной промышленности DFNC1 и встретился со своей болгарской коллегой Аделиной Николовой, чтобы обсудить укрепление оборонного сотрудничества и обороноспособности Украины за счет увеличения международной поддержки.

Война •   •  7366 просмотра
Украина стремится усилить сотрудничество с балканскими странами в Военно - промышленной сфере-Минобороны

Играл с другом в неработающем фонтане: в Одессе погиб 13-летний парень

Предварительно установлено, что двое подростков играли в неработающем фонтане, забрались на его верхнюю бетонную конструкцию, которая во время игры детей обвалилась.

Криминал и ЧП •   •  6203 просмотра
Играл с другом в неработающем фонтане: в Одессе погиб 13-летний парень

Мы постоянно восстанавливаем энергетическую инфраструктуру - Кипер о ситуации со светом в Одесской области

Глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер заявил, что власти Одесской области работают над восстановлением энергетической инфраструктуры на постоянной основе.

Общество •   •  8837 просмотра
Мы постоянно восстанавливаем энергетическую инфраструктуру - Кипер о ситуации со светом в Одесской области