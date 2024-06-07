Зеленский встретился с делегациями Палаты представителей и Сената Конгресса США: о чем говорили

Во время рабочего визита во Францию президент Украины Владимир Зеленский провел встречи с двухпартийными делегациями Сената и Палаты представителей Конгресса США. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление главы государства в Telegram.

Детали

Во время встреч рассказал о ситуации на фронте, в частности о постоянных массированных российских обстрелах управляемыми авиационными бомбами, ударными дронами и ракетами - рассказал президент Украины.

Зеленский подчеркнул, что разрешение США на ограниченное использование американского оружия на поле боя является чрезвычайно важным.

"Мы не санкционируем удары по москве": Байден об использовании оружия США для ударов по территории рф

Стороны также обсудили конкретные шаги, которые позволят уменьшить возможности России обстреливать объекты гражданской инфраструктуры.

Отдельной темой стали потребности Сил обороны Украины, которые можно обеспечить благодаря военной помощи от Соединенных Штатов.

Важный вопрос-подготовка к глобальному саммиту мира. Ценим сотрудничество с США по поддержанию саммита и привлечению к участию в нем широкого круга государств и лидеров - подытожил Владимир Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом США Джозефом Байденом в Париже. Они обсудили оборонные способности Украины, ситуацию на поле боя и подготовку к подписанию двустороннего соглашения о безопасности