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Зеленський зустрівся з делегаціями Палати представників та Сенату Конгресу США: про що говорили

Зеленський зустрівся з делегаціями Палати представників та Сенату Конгресу США: про що говорили

Київ • УНН

 • 20435 перегляди

Під час свого візиту до Франції президент Зеленський провів зустрічі з делегаціями Конгресу США, обговоривши ситуацію на фронті, застосування американської зброї, кроки щодо зниження здатності Росії завдавати ударів по цивільній інфраструктурі, а також підготовку до глобального саміту миру і двосторонньої угоди про безпеку з США.

Під час робочого візиту до Франції президент України Володимир Зеленський провів зустрічі з двопартійними делегаціями Сенату та Палати представників Конгресу США. Про це пише УНН з посиланням на заяву глави держави в Telegram.

Деталі 

Під час зустрічей розповів про ситуацію на фронті, зокрема про постійні масовані російські обстріли керованими авіаційними бомбами, ударними дронами та ракетами

- розповів президент України. 

Зеленський підкреслив, що дозвіл США на обмежене використання американської зброї на полі бою є надзвичайно важливим.

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Сторони також обговорили конкретні кроки, які дадуть змогу зменшити можливості Росії обстрілювати обʼєкти цивільної інфраструктури.

Окремою темою стали потреби Сил оборони України, які можна забезпечити завдяки військовій допомозі від Сполучених Штатів.

Важливе питання – підготовка до Глобального саміту миру. Цінуємо співпрацю із США щодо підтримання Саміту та залучення до участі в ньому широкого кола держав і лідерів

- підсумував Володимир Зеленський. 

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом США Джозефом Байденом у Парижі. Вони обговорили оборонні спроможності України, ситуацію на полі бою та підготовку до підписання двосторонньої угоди про безпеку

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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