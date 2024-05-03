Зеленский в Хмельницкой области представил нового главу ОГА

Главный приоритет - безопасность: в Хмельницкой области Глава государства представил нового начальника ОВА Сергея Тюрина и провел совещание по ситуации в регионе. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ОП.

Детали

Как сообщается, Сергей Тюрин с марта 2023 года исполнял обязанности начальника ОВА.

"На сегодня самое главное - безопасность Хмельницкой области и ее людей. Конечно, помощь нашим военным, раненым, особенно реабилитационная", - отметил Зеленский.

Президент также заслушал отчеты об оперативной ситуации в Хмельницкой области. В частности о защите объектов критической инфраструктуры. Как сообщается, министр внутренних дел Игорь Клименко рассказал о мерах для охраны и защиты Хмельницкой АЭС - использование мобильных огневых групп и средств РЭБ.

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Командующий воздушного командования "Запад" Борис Генов доложил о противовоздушной обороне в западных областях и средствах защиты газовой инфраструктуры Львовщины.

Также министр энергетики Герман Галущенко ознакомил с программой достройки энергоблоков ХАЭС, концепцией развития и увеличения электрогенерации станции.

В свою очередь Сергей Тюрин доложил о ликвидации последствий российских обстрелов, восстановлении поврежденных домов и энергообъектов.

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