Зеленський на Хмельниччині представив нового голову ОВА
Київ • УНН
Зеленський представив Сергія Тюріна як нового керівника обласної військової адміністрації у Хмельницькій області.
Головний пріоритет – безпека: на Хмельниччині Глава держави представив нового начальника ОВА Сергія Тюріна та провів нараду щодо ситуації в регіоні. Про це УНН повідомляє із посиланням на ОП.
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Як повідомляється, Сергій Тюрін із березня 2023 року виконував обов’язки начальника ОВА.
"На сьогодні найголовніше – безпека Хмельниччини та її людей. Звичайно, допомога нашим військовим, пораненим, особливо реабілітаційна", – зазначив Зеленський.
Президент також заслухав звіти про оперативну ситуацію на Хмельниччині. Зокрема про захист об’єктів критичної інфраструктури. Як повідомляється, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповів про заходи для охорони й захисту Хмельницької АЕС – використання мобільних вогневих груп та засобів РЕБ.
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Також міністр енергетики Герман Галущенко ознайомив із програмою добудови енергоблоків ХАЕС, концепцією розвитку та збільшення електрогенерації станції.
Своєю чергою Сергій Тюрін доповів про ліквідацію наслідків російських обстрілів, відновлення пошкоджених будинків та енергообʼєктів.
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