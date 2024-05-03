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Зеленський на Хмельниччині представив нового голову ОВА

Зеленський на Хмельниччині представив нового голову ОВА

Київ • УНН

 • 97308 перегляди

Зеленський представив Сергія Тюріна як нового керівника обласної військової адміністрації у Хмельницькій області.

Головний пріоритет – безпека: на Хмельниччині Глава держави представив нового начальника ОВА Сергія Тюріна та провів нараду щодо ситуації в регіоні. Про це УНН повідомляє із посиланням на ОП. 

Деталі

Як повідомляється, Сергій Тюрін із березня 2023 року виконував обов’язки начальника ОВА. 

"На сьогодні найголовніше – безпека Хмельниччини та її людей. Звичайно, допомога нашим військовим, пораненим, особливо реабілітаційна", – зазначив Зеленський.

Президент також заслухав звіти про оперативну ситуацію на Хмельниччині. Зокрема про захист об’єктів критичної інфраструктури. Як повідомляється, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповів про заходи для охорони й захисту Хмельницької АЕС – використання мобільних вогневих груп та засобів РЕБ.

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Командувач повітряного командування "Захід" Борис Генов доповів про протиповітряну оборону в західних областях та засоби захисту газової інфраструктури Львівщини.

Також міністр енергетики Герман Галущенко ознайомив із програмою добудови енергоблоків ХАЕС, концепцією розвитку та збільшення електрогенерації станції.

Своєю чергою Сергій Тюрін доповів про ліквідацію наслідків російських обстрілів, відновлення пошкоджених будинків та енергообʼєктів. 

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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