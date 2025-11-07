Зеленский уволил двух заместителей Умерова
Киев • УНН
Президент Украины уволил Сергея Демедюка и Андрея Кононенко с должностей заместителей секретаря СНБО. Демедюк занимал должность с октября 2019 года, Кононенко — с апреля 2024 года.
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Сергея Демедюка и Андрея Кононенко с должностей заместителей секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Об этом пишет УНН со ссылкой на указы Зеленского.
Детали
Согласно указу №831/2025, Зеленский уволил Сергея Демедюка с должности заместителя секретаря СНБО.
Указом №832/2025 с должности заместителя секретаря СНБО был уволен Андрей Кононенко.
Дополнение
Генерал полиции 3-го ранга Сергей Демедюк был назначен на должность заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины в октябре 2019 года. Также он занимает должность заместителя председателя Национального координационного центра кибербезопасности (рабочий орган Совета национальной безопасности и обороны Украины).
До этого Демедюк занимал должность начальника Департамента киберполиции Национальной полиции Украины.
Бригадный генерал Андрей Кононенко был назначен на должность заместителя секретаря СНБО в апреле 2024 года. До назначения, с 1998 года проходил военную службу на оперативных, аналитических и руководящих должностях в Службе безопасности и Службе внешней разведки Украины.
Напомним
В июле этого года Президент Украины Владимир Зеленский 18 июля 2025 года подписал указ №496/2025. Документом назначен Рустем Умеров секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский увеличил предельную численность аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины - с 237 до 252 штатных единиц.