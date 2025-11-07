ukenru
5 фильмов о доисторической культуре: что посмотреть в эти выходныеVideo
8 ноября в Украине – масштабные отключения электроэнергии: ограничения будут действовать во всех регионах – Укрэнерго
Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедурыPhoto
ЕС ужесточает визовые правила для россиян, отменяя многократные шенгенские визы
Новая должность для человека нардепа-взяточника Одарченко. МОН согласовал создание в Государственном биотехнологическом университете должности первого проректора для Грицькова
Черная пятница 2025: когда будет и как не попасться на крючок хитрых скидок
Новая система въезда в ЕС: в ГПСУ рассказали, какова ситуация на границе после введения программы EES
Президент США: экспорт российской нефти "существенно снизился", мы хотим видеть конец войны
Зеленский уволил двух заместителей Умерова

Киев • УНН

Президент Украины уволил Сергея Демедюка и Андрея Кононенко с должностей заместителей секретаря СНБО. Демедюк занимал должность с октября 2019 года, Кононенко — с апреля 2024 года.

Зеленский уволил двух заместителей Умерова

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Сергея Демедюка и Андрея Кононенко с должностей заместителей секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Об этом пишет УНН со ссылкой на указы Зеленского.

Детали

Согласно указу №831/2025, Зеленский уволил Сергея Демедюка с должности заместителя секретаря СНБО.

Указом №832/2025 с должности заместителя секретаря СНБО был уволен Андрей Кононенко.

Дополнение

Генерал полиции 3-го ранга Сергей Демедюк был назначен на должность заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины в октябре 2019 года. Также он занимает должность заместителя председателя Национального координационного центра кибербезопасности (рабочий орган Совета национальной безопасности и обороны Украины).

До этого Демедюк занимал должность начальника Департамента киберполиции Национальной полиции Украины.

Бригадный генерал Андрей Кононенко был назначен на должность заместителя секретаря СНБО в апреле 2024 года. До назначения, с 1998 года проходил военную службу на оперативных, аналитических и руководящих должностях в Службе безопасности и Службе внешней разведки Украины. 

Напомним

В июле этого года Президент Украины Владимир Зеленский 18 июля 2025 года подписал указ №496/2025. Документом назначен Рустем Умеров секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский увеличил предельную численность аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины - с 237 до 252 штатных единиц. 

Павел Башинский

