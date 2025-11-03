$42.080.01
Ексклюзив
14:12 • 48 перегляди
Незадекларована співмешканка та каблучка за 700 тисяч гривень: НАЗК має перевірити спосіб життя в.о. ректора ДБТУ Андрія КудряшоваPhoto
13:44 • 1554 перегляди
Чому графіки відключень світла можуть змінюватися протягом дня: у Міненерго дали роз'яснення
Ексклюзив
13:00 • 6176 перегляди
Рівень вакцинації дітей в Україні залишається нижчим за рекомендований
08:56 • 23558 перегляди
Зеленський підписав закон щодо бронювання працівників ОПК з проблемами з військовим обліком: які нові правила
08:49 • 29623 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ і об'єктів логістки армії рф на Луганщині
Ексклюзив
08:34 • 28363 перегляди
“Може посилити підозри та створити ризики схем”: у Раді попереджають про вади закону щодо землі під зруйнованими будинками
3 листопада, 08:09 • 24329 перегляди
МВФ може заблокувати фінансову підтримку Києва без надання Україні позики, забезпеченої "замороженими" коштами рф - Рolitico
3 листопада, 00:16 • 26694 перегляди
Трамп зробив чергову заяву щодо ракет Tomahawk для України: подробиці
2 листопада, 14:42 • 41260 перегляди
Україна отримала нове підсилення ППО системами Patriot завдяки Німеччині - Зеленський
Ексклюзив
2 листопада, 10:54 • 75786 перегляди
Тиждень протиріч, прозрінь і глибинних змін: астрологічний прогноз на 3–9 листопадаPhoto
Зеленський збільшив граничну чисельність апарату РНБО: на скільки виросте штат

Київ • УНН

 • 2748 перегляди

Президент України затвердив граничну чисельність працівників Апарату РНБО у 252 штатні одиниці, скасувавши попередній указ про 237 одиниць. Новий указ також затверджує структуру Апарату РНБО.

Зеленський збільшив граничну чисельність апарату РНБО: на скільки виросте штат

Президент України Володимир Зеленський збільшив граничну чисельність апарату Ради національної безпеки і оборони України - з 237 до 252 штатних одиниць, ідеться в президентському указі №816/2025 від 3 листопада, пише УНН.

Затвердити граничну чисельність працівників Апарату Ради національної безпеки і оборони України у кількості 252 штатні одиниці

- ідеться в указі Президента.

При цьому визнається таким, що втратив чинність, президентський указ № 76/2021 від 26 лютого 2021 року, яким чисельність працівників Апарату РНБО затверджувався у кількості 237 штатних одиниць.

Також новим указом затверджується структура Апарату РНБО.

Секретареві РНБО доручається забезпечити приведення штатного розпису Апарату Ради національної безпеки і оборони України у відповідність із цим указом.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Юлія Шрамко

Політика
Рада національної безпеки і оборони України
Україна