Зеленський збільшив граничну чисельність апарату РНБО: на скільки виросте штат
Київ • УНН
Президент України затвердив граничну чисельність працівників Апарату РНБО у 252 штатні одиниці, скасувавши попередній указ про 237 одиниць. Новий указ також затверджує структуру Апарату РНБО.
Президент України Володимир Зеленський збільшив граничну чисельність апарату Ради національної безпеки і оборони України - з 237 до 252 штатних одиниць, ідеться в президентському указі №816/2025 від 3 листопада, пише УНН.
Затвердити граничну чисельність працівників Апарату Ради національної безпеки і оборони України у кількості 252 штатні одиниці
При цьому визнається таким, що втратив чинність, президентський указ № 76/2021 від 26 лютого 2021 року, яким чисельність працівників Апарату РНБО затверджувався у кількості 237 штатних одиниць.
Також новим указом затверджується структура Апарату РНБО.
Секретареві РНБО доручається забезпечити приведення штатного розпису Апарату Ради національної безпеки і оборони України у відповідність із цим указом.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.