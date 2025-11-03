$42.080.01
Эксклюзив
13:00 • 1498 просмотра
Уровень вакцинации детей в Украине остается ниже рекомендованного
08:56 • 20547 просмотра
Зеленский подписал закон о бронировании работников ОПК с проблемами с воинским учетом: какие новые правила
08:49 • 27066 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ и объектов логистики армии рф в Луганской области
Эксклюзив
08:34 • 26063 просмотра
"Может усилить подозрения и создать риски схем": в Раде предупреждают о недостатках закона о земле под разрушенными домами
08:09 • 22734 просмотра
МВФ может заблокировать финансовую поддержку Киева без предоставления Украине займа, обеспеченного "замороженными" средствами РФ - Politico
3 ноября, 00:16 • 25984 просмотра
Трамп сделал очередное заявление по ракетам Tomahawk для Украины: подробности
2 ноября, 14:42 • 40707 просмотра
Украина получила новое усиление ПВО системами Patriot благодаря Германии - Зеленский
Эксклюзив
2 ноября, 10:54 • 73974 просмотра
Неделя противоречий, прозрений и глубинных перемен: астрологический прогноз на 3–9 ноябряPhoto
Эксклюзив
2 ноября, 08:00 • 70724 просмотра
Как тренироваться на морозе без вреда для здоровья: советы фитнес-тренераPhoto
1 ноября, 14:21 • 57045 просмотра
Сырский: освобождение территории на Добропольском выступе продолжается, Покровск и Мирноград - держим
Зеленский увеличил предельную численность аппарата СНБО: насколько вырастет штат

Киев • УНН

 • 1346 просмотра

Президент Украины утвердил предельную численность работников Аппарата СНБО в 252 штатные единицы, отменив предыдущий указ о 237 единицах. Новый указ также утверждает структуру Аппарата СНБО.

Зеленский увеличил предельную численность аппарата СНБО: насколько вырастет штат

Президент Украины Владимир Зеленский увеличил предельную численность аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины - с 237 до 252 штатных единиц, говорится в президентском указе №816/2025 от 3 ноября, пишет УНН.

Утвердить предельную численность работников Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины в количестве 252 штатных единиц

- говорится в указе Президента.

При этом признается утратившим силу президентский указ № 76/2021 от 26 февраля 2021 года, которым численность работников Аппарата СНБО утверждалась в количестве 237 штатных единиц.

Также новым указом утверждается структура Аппарата СНБО.

Секретарю СНБО поручается обеспечить приведение штатного расписания Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины в соответствие с этим указом.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Юлия Шрамко

Политика
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Украина