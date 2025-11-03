Зеленский увеличил предельную численность аппарата СНБО: насколько вырастет штат
Киев • УНН
Президент Украины утвердил предельную численность работников Аппарата СНБО в 252 штатные единицы, отменив предыдущий указ о 237 единицах. Новый указ также утверждает структуру Аппарата СНБО.
Президент Украины Владимир Зеленский увеличил предельную численность аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины - с 237 до 252 штатных единиц, говорится в президентском указе №816/2025 от 3 ноября, пишет УНН.
Утвердить предельную численность работников Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины в количестве 252 штатных единиц
При этом признается утратившим силу президентский указ № 76/2021 от 26 февраля 2021 года, которым численность работников Аппарата СНБО утверждалась в количестве 237 штатных единиц.
Также новым указом утверждается структура Аппарата СНБО.
Секретарю СНБО поручается обеспечить приведение штатного расписания Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины в соответствие с этим указом.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.