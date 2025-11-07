ukenru
8 листопада в Україні – масштабні відключення електроенергії: обмеження діятимуть в усіх регіонах – Укренерго
Жінки й гроші: чому майбутнє фінансів має жіноче обличчя
Свята наближаються: яка їжа подорожчає найбільше до Нового року
Російський слід у рішенні відстороненого голови Державної авіаційної служби Більчука: чому службова перевірка вийшла за межі стандартної процедури
ЄС посилює візові правила для росіян, скасовуючи багаторазові шенгенські візи
Нова посада для людини нардепа-хабарника Одарченка. МОН погодив створення у Державному біотехнологічному університеті посади першого проректора для Грицькова
Чорна п'ятниця 2025: коли буде та як не потрапити на гачок хитрих знижок
Нова система в'їзду в ЄС: в ДПСУ розповіли, якою є ситуація на кордоні після запровадження програми ЕЕS
Президент США: експорт російської нафти "суттєво знизився", ми хочемо бачити кінець війни
Свята наближаються: яка їжа подорожчає найбільше до Нового року
Російський слід у рішенні відстороненого голови Державної авіаційної служби Більчука: чому службова перевірка вийшла за межі стандартної процедури
Нова посада для людини нардепа-хабарника Одарченка. МОН погодив створення у Державному біотехнологічному університеті посади першого проректора для Грицькова
Зеленський звільнив двох заступників Умєрова

Київ • УНН

 • 312 перегляди

Президент України звільнив Сергія Демедюка та Андрія Кононенка з посад заступників секретаря РНБО. Демедюк обіймав посаду з жовтня 2019 року, Кононенко — з квітня 2024 року.

Зеленський звільнив двох заступників Умєрова

Президент України Володимир Зеленський звільнив Сергія Демедюка та Андрія Кононенка з посад заступників секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Про це пише УНН з посиланням на укази Зеленського.

Деталі

Відповідно до указу №831/2025, Зеленський звільнив Сергія Демедюка з посади заступника секретаря РНБО.

Указом №832/2025, з посади заступника секретаря РНБО було звільнено Андрія Кононенка.

Доповнення

Генерал поліції 3-го рангу Сергій Демедюк був призначений на посаду заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України у жовтні 2019 року. Також він обіймає посаду заступника голови Національного координаційного центру кібербезпеки (робочий орган Ради національної безпеки і оборони України).

Сергій Демедюк
Сергій Демедюк

До цього Демедюк обіймав посаду начальника Департаменту кіберполіції Національної поліції України.

Бригадний генерал Андрій Кононенко був призначений на посаду заступника секретаря РНБО у квітні 2024 року. До призначення, з 1998 року проходив військову службу на оперативних, аналітичних і керівних посадах у Службі безпеки та Службі зовнішньої розвідки України. 

Андрій Кононенко
Андрій Кононенко

Нагадаємо

У липні цього року Президент України Володимир Зеленський 18 липня 2025 року підписав указ №496/2025. Документом призначено Рустема Умєрова секретарем Ради національної безпеки і оборони України.

Президент України Володимир Зеленський збільшив граничну чисельність апарату Ради національної безпеки і оборони України - з 237 до 252 штатних одиниць. 

Павло Башинський

Політика
Рустем Умєров
Служба зовнішньої розвідки України
Рада національної безпеки і оборони України
Служба безпеки України
Володимир Зеленський
Україна