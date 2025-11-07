Зеленський звільнив двох заступників Умєрова
Київ • УНН
Президент України звільнив Сергія Демедюка та Андрія Кононенка з посад заступників секретаря РНБО. Демедюк обіймав посаду з жовтня 2019 року, Кононенко — з квітня 2024 року.
Президент України Володимир Зеленський звільнив Сергія Демедюка та Андрія Кононенка з посад заступників секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Про це пише УНН з посиланням на укази Зеленського.
Деталі
Відповідно до указу №831/2025, Зеленський звільнив Сергія Демедюка з посади заступника секретаря РНБО.
Указом №832/2025, з посади заступника секретаря РНБО було звільнено Андрія Кононенка.
Доповнення
Генерал поліції 3-го рангу Сергій Демедюк був призначений на посаду заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України у жовтні 2019 року. Також він обіймає посаду заступника голови Національного координаційного центру кібербезпеки (робочий орган Ради національної безпеки і оборони України).
До цього Демедюк обіймав посаду начальника Департаменту кіберполіції Національної поліції України.
Бригадний генерал Андрій Кононенко був призначений на посаду заступника секретаря РНБО у квітні 2024 року. До призначення, з 1998 року проходив військову службу на оперативних, аналітичних і керівних посадах у Службі безпеки та Службі зовнішньої розвідки України.
Нагадаємо
У липні цього року Президент України Володимир Зеленський 18 липня 2025 року підписав указ №496/2025. Документом призначено Рустема Умєрова секретарем Ради національної безпеки і оборони України.
Президент України Володимир Зеленський збільшив граничну чисельність апарату Ради національної безпеки і оборони України - з 237 до 252 штатних одиниць.