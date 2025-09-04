Зеленский упрекнул партнеров, которые обнимались и жали руку путину

Президент Владимир Зеленский заявил, что некоторые из партнеров говорят, что хотят бороться с российским агрессором, но параллельно они едут в Китай и жмут руку российскому диктатору владимиру путину. Об этом он сказал в интервью Le Point, передает УНН.

Детали

Президент подчеркнул, что международное давление существует, и Украина благодарна партнерам за это, но этого давления недостаточно.

Есть способы обойти санкции. Некоторые из наших партнеров говорят, что хотят бороться с российским агрессором, но мы видим их в Китае (на саммите Шанхайской организации сотрудничества, который состоялся в Тяньцзине с участием Си Цзиньпина, владимира путина, Нарендры Моди и многих других лидеров – ред.): они обнимаются, приветствуют и жмут друг другу руки, даже если они залиты кровью. Это политика. И поэтому путин не чувствует такой угрозы. В своей стране путин не учитывает желания или мнения людей. Он управляет страной так, будто его руки на шее. И поэтому в россии нет социального взрыва. Давление со стороны западных партнеров недостаточно сильное в экономическом плане, у Путина все еще есть финансовые резервы - отметил Зеленский.

Он также прокомментировал, сможет ли россия согласиться на мирный договор, прежде чем потерпит настоящую военную неудачу.

Она точно этого не хочет. Нам всем нужно знать о ее целях, особенно учитывая, что путин сегодня находится в достаточно комфортном положении. Он имеет абсолютную власть, хотя без нее он может очень быстро превратиться в ничто. Такова его философия. Впрочем, даже в советское время никто не держал в своих руках столько власти. путин спасается, цепляясь за власть. Он не обращает внимания на экономику. Конечно, у него есть ресурсы - сказал Зеленский.

Но, как отметил Президент, во многих регионах, особенно в сельской местности, люди испытывают финансовые проблемы, потому что все богатства богатейшей земли мира, крупнейшей территории мира, сегодня контролируются узким кругом людей.

Понятно, что в россии много денег, и они не тратят их на социальную помощь... Создание достойных условий жизни для населения – это дорого. Они не тратят на это деньги, и поэтому у них так много ресурсов. путин еще не осознает, что его экономика пострадает - заявил Зеленский.

Дополнение

Министерство иностранных дел Украины выступило с заявлением о результатах саммита Шанхайской организации сотрудничества, который состоялся 31 августа – 1 сентября 2025 года в Тяньцзине. В заявлении сказано, что итоговая декларация саммита не содержит упоминаний о российской агрессии против Украины.